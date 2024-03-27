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Предложение об обмене Алексея Навального на отбывающего срок в Германии Вадима Красикова и задержанного в России американского журналиста Эвана Гершковича изначально попало в Белый дом с подачи бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую попросил о помощи расследователь Христо Грозев. Жена политика Юлия Навальная, в свою очередь, неофициально обратилась к немецким властям, но в правительстве Германии освобождение Красикова поддержали не все. Однако в начале февраля 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц во время своей поездки в Вашингтон обсудил обмен Навального с президентом США Джо Байденом. Официального предложения Кремлю Белый дом на тот момент не сделал — оно было передано Путину через посредников. 16 февраля ФСИН сообщила о смерти Навального в колонии за Полярным кругом. Журналисты The Wall Street Journal поговорили с десятками бывших и действующих чиновников и с семьями вернувшихся домой американцев. Газета рассказывает историю переговоров об обмене заключенными между Россией и США, начавшуюся еще во время четвертого срока Путина.

В начале четвертого срока Путина в 2018 году в России был только один американец, которого США однозначно считали незаконно осужденным — бывший морпех Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Говорить о его обмене начали еще при администрации Дональда Трампа. Тогда в США были как минимум несколько заключенных, интересовавших Россию, в числе которых WSJ называет признавшую вину, но еще не осужденную на тот момент Марию Бутину, летчика и торговца оружием .

Занимавший должность посла в Москве Джон Хантсман, как пишет издание, встретился с помощником Путина Юрием Ушаковым, и тот сказал ему: «Кладите сделку на стол и давайте обсуждать». После этого Хантсман отправился к Трампу и потребовал заключения быстрой сделки. Однако Трамп, как пишет WSJ, был настроен скептически, опасаясь, что Путин почувствует слабость США, если американцы начнут активно ходатайствовать об освобождении Уилана. Эта сделка в итоге так и не состоялась, и к концу президентского срока Трампа в 2020 году переговоры были окончательно заморожены.

Бывшего американского морпеха Пола Уилана задержали в московском отеле в декабре 2018 года. В июне 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии следствия, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года и во время этих поездок собирал секретную информацию, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Защита Уилана говорила, что морпеха задержали из-за флешки, переданной ему в отеле другом, который решил подставить его из соображений продвижения по службе. В американской разведке, как пишет WSJ, сразу после ареста Уилана заявили, что он не работал на ЦРУ, а в Белом доме также пришли к выводу, что его подставили. В суде Уилан не признал вину.

С приходом в Белый дом Джо Байдена у России, говорят собеседники WSJ, появилось новое требование относительно обмена: шпион на шпиона. У США не было россиян, осужденных за шпионаж, но Путин, как пишет издание, начал интересоваться бывшим офицером ФСБ Вадимом Красиковым, осужденным за убийство в Германии.

кто такой вадим красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

кто такой вадим красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

Тем временем Россия продолжала задерживать американских граждан, но их имена были неизвестны широкой публике и не вызывали резонанса в американском обществе. Однако 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево задержали американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, в багаже которой нашли гашишное масло для вейпа. Спустя пять месяцев, в августе, ее приговорили к девяти годам колонии.

Россия предложила США сделку: обмен Бриттни Грайнер и американского студента на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Байден одобрил обмен Рида на Ярошенко и этот обмен произошел в апреле 2022 года. Остававшихся в Москве Грайнер и Уилана США хотели обменять на Виктора Бута, однако российские власти, наблюдая за кампанией в поддержку американской баскетболистки, предложили другой обмен: Грайнер и Уилан — на Красикова.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уведомил своего немецкого коллегу о российском предложении, но официального запроса в отношении Красикова США в Германию не отправляли. Глава ЦРУ в Берлине в ответ на запрос управления сказал, что «спрашивать даже не стоит». В итоге в декабре 2022 года Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Уилан остался в России — в мордовской колонии строгого режима.

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута В США его называют «торговцем смертью». Ему дали 25 лет тюрьмы по делу о поставках оружия колумбийским боевикам

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута В США его называют «торговцем смертью». Ему дали 25 лет тюрьмы по делу о поставках оружия колумбийским боевикам

Весной 2023 года у России появился еще один американский заложник — задержанный по обвинению в шпионаже корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Байден публично пообещал добиваться его освобождения, но в последующие месяцы, как пишет издание, прогресс в переговорах был незначительным, пока в процесс не включился «неожиданный участник» — бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Клинтон приняла предложение расследователя Христо Грозева, который обратился к ней с просьбой пролоббировать в Белом доме включение в сделку Алексея Навального: его предлагалось обменять на Красикова.

Вместе с этим к немецким чиновникам неофициально обратилась Юлия Навальная. Мнения в правительстве Германии, как пишет WSJ, разделились: в частности, против любой сделки с участием Красикова выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Однако в Германии Навальный был, как отмечает издание, популярной фигурой еще со времени его лечения в клинике «Шарите» после отравления «Новичком». Посетивший его во время лечения Олаф Шольц, который тогда еще не был канцлером, рассказывал, насколько он впечатлен мужеством и моральной силой Навального.

Тем временем Путин, как пишет WSJ, «настойчиво намекал», что он открыт для предложений об обмене Гершковича. Вскоре к процессу подключился еще один участник — бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, приехавший в начале февраля 2024 года в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Перед этим Карлсон, как пишет WSJ, сообщил помощникам российского президента, что планирует «оказать давление» на Путина, чтобы тот освободил Гершковича «здесь и сейчас». По словам самого Карлсона, близкий к Путину чиновник назвал это «отличной идеей», которая «может вызвать положительный ответ».

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Закрытой темой этой встречи стало обсуждение «одного из самых сложных обменов со времен холодной войны». По итогам встречи правительства двух стран договорились продолжить обсуждение идеи обмена Красикова на Навального, однако официального предложения Кремлю Белый дом на тот момент не сделал — по данным двух собеседников The Wall Street Journal, Путин получил его только через посредника. Спустя неделю после встречи Шольца и Байдена, 16 февраля, управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального.

Впервые публично о планах обменять Навального на Вадима Красикова рассказала глава международного ФБК Мария Певчих 26 февраля — через 10 дней после смерти политика. По ее словам, вечером 15 февраля она получила информацию, что переговоры «находятся на финальной стадии». Посредником, который передал Владимиру Путину предложение об обмене Навального, Певчих назвала бизнесмена Романа Абрамовича. Позже планы по обмену Навального подтвердили и несколько западных изданий.

Через месяц после смерти Навального, выступая на пресс-конференции по итогам президентских выборов, Владимир Путин произнес фамилию лидера российской оппозиции вслух и признал, что за несколько дней до 16 февраля «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», рассказали ему об идее обмена. «Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии [я согласился]: что мы его поменяем и чтобы он не возвращался — пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь», — сказал Путин.

Такер Карлсон в интервью с Путиным не спросил ни о Навальном, ни о политических убийствах в России, но вопрос о судьбе Гершковича задал несколько раз. Прямого ответа российский президент не дал, но в одном из ответов заявил, что «не исключает» возвращения Гершковича домой, а затем рассказал о «человеке, который отбывает наказание в стране-союзнике США» и который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита», не называя его имени.

как путин ответил на вопрос о навальном

«Такова жизнь». Так Путин — сразу после победы на «выборах» — ответил на вопрос о смерти Навального И добавил, что якобы был готов на обмен своего главного политического оппонента

как путин ответил на вопрос о навальном

«Такова жизнь». Так Путин — сразу после победы на «выборах» — ответил на вопрос о смерти Навального И добавил, что якобы был готов на обмен своего главного политического оппонента