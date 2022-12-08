Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута В США его называют «торговцем смертью». Ему дали 25 лет тюрьмы за поставки оружия колумбийским боевикам

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Sukree Sukplang / Reuters / Scanpix / LETA; Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

В аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американки Бриттни Грайнер, осужденной в РФ, на россиянина Виктора Бута, отбывавшего наказание в США. Вскоре Бут должен прибыть в Россию, а Грайнер — в США. Перед процедурой обмена обоих помиловали, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Таким образом, они не будут отбывать остаток наказания в своих родных странах.

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и Саудовской Аравии. Россия долго вела переговоры с США для освобождения Бута, но Вашингтон отказывался включать россиянина в схему обмена, заявили в МИД РФ. В свою очередь Москалькова сообщила, что главную роль в переговорах сыграли президент Владимир Путин, МИД и «известные спецслужбы» России.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал CNN, что президент США Джо Байден был «лично вовлечен» в ситуацию и находился в постоянном контакте с командой, которая организовывала обмен.

Бриттни Грайнер — одна из лучших современных баскетболисток. В США она выступала за «Феникс Меркури», в России — за УГМК, многократного победителя чемпионата страны. В феврале Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили гашишное масло для вейпа. В августе суд приговорил ее к девяти годам колонии. С учетом времени в СИЗО ей предстояло отбыть в колонии на год меньше. В ноябре адвокаты Грайнер сообщили, что ее перевели из СИЗО в колонию.

Бизнесмена Виктора Бута в США называют «торговцем смертью» и «оружейным бароном». Его история легла в основу одноименного фильма с Николасом Кейджем.

Виктор Бут, бывший военный переводчик советской армии, стал предпринимателем в 1990-е. До торговли оружием он занимался международной торговлей цветами, мебелью и замороженными цыплятами. По данным СМИ, Бут поставлял вооружение и военное снаряжение в Афганистан (как правительственным войскам, так и ), повстанцам в Анголе и странах Западной Африки. Его также подозревали в причастности к поставкам оружия, в том числе химического, « ».

В 2008 году Бута задержали в Бангкоке по запросу американской стороны, обвинявшей его в незаконных поставках оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК). Эту группировку США считают террористической организацией. Бута экстрадировали в США и в 2012 году приговорен к 25 годам тюремного заключения. Свою вину россиянин отрицает. Россия называла дело Бута политическим. В разное время говорилось о возможном обмене Бута на украинских граждан Надежду Савченко и Олега Сенцова.

Еще один осужденный в РФ американец Пол Уилан не был включен в сделку по обмену. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (Уилан не признал вину). План обмена Уилана и Грайнер на Бута в Белом доме обсуждали с начала 2022 года, сообщал телеканал CNN. Его адвокат Владимир Жеребенков рассказал «Интерфаксу», что тот остается в колонии, но вопрос о его обмене продолжают обсуждать на уровне спецслужб.

Байден, выступая с обращением к нации после обмена Бута на Грайнер, заявил, что в США не забыли об Уилане и не выбирали, какого американца вернуть домой. «Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бритни», — отметил он, добавив, что США продолжат работу над освобождением Уилана.

Источник CNN в Белом доме отметил, что это была единственная сделка, которую США могли заключить прямо сейчас. Российская сторона дала понять, что готова вести переговоры только по обмену Грайнер, хотя США неоднократно предлагали включить в обмен Уилана, сообщил еще один американский чиновник. «Это был выбор: получить Бритни или никого», — добавил он.

Семья Уилана расстроена тем, что он не вернется домой в рамках сделки. При этом она похвалила администрацию Байдена за освобождение Грайнер. США предупредили близких Уилана, что того не включат в обмен, рассказал брат осужденного американца Дэвид Уилан. Он не знает, известно ли брату о состоявшемся обмене, но предполагает, что тот увидит сообщения СМИ об этом.

«Я даже не могу представить, что будет чувствовать Пол, когда узнает об этом. Он так старался пережить эти четыре года несправедливости. Он снова начал надеяться, когда стало известно, что правительство США предпринимает попытки его освободить… И что теперь? Как продолжать выживать день за днем, зная, что вашему правительству дважды не удалось вызволить вас из иностранной тюрьмы?» — сказал Дэвид Уилан. Он опасается, что брат не выдержит еще 12 лет в российской колонии.

Нынешний обмен заключенными стал вторым с начала войны в Украине, в которой США стали главным союзником Киева. В апреле россиянина , приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, обменяли на американского студента , которого в РФ осудили на девять лет колонии.

Комментируя обмен Бута, Ярошенко поблагодарил власти РФ, которые, по его словам, «додавили» американцев для заключения сделки. «Я очень благодарен нашем властям, нашему МИД, который все-таки додавил американцев, нашим спецслужбам, которые переиграли американцев, нашему президенту, который вернул меня на родину и вернул Виктора на родину. Тут принцип, который поддерживает наше правительство — своих не бросаем — он действует не только в отношении меня или Виктора, но и в отношении всех наших граждан», — заявил Ярошенко.