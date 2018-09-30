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«Новая газета»: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Они находятся в американских тюрьмах

Новая газета
16:05, 30 сентября 2018
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Главным условием освобождения режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщил, что также ничего не знает об этой схеме, но считает ее «рабочей». «Если есть реальная готовность [властей России] к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», — сказал Динзе.

Правозащитник Михаил Чаплыга, работавший в пресс-службе украинского омбудсмена, считает, что обмен Сенцова на трех россиян «теоретически возможен». «Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымско-татарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиненных в шпионаже», — напоминает он.

Новая газета
Вопрос об освобождении Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, стал активно обсуждать после того, как в мае 2018 года режиссер объявил голодовку в российской колонии. Сенцов голодает уже 140 дней.
В августе глава Госдепартамента США Майк Помпео поднял вопрос обмена Сенцова в телефонном разговоре с главой МИД России. Сергей Лавров в ответ упомянул о незаконном содержании в тюрьмах США Бута и Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным предлогом» Бутиной.

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