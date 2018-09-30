«Новая газета»: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Они находятся в американских тюрьмах

Главным условием освобождения режиссера Олега Сенцова является выдача России и , осужденных в США, а также , которая находится там под арестом. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По его словам, Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «не в курсе» возможного обмена Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину. Адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщил, что также ничего не знает об этой схеме, но считает ее «рабочей». «Если есть реальная готовность [властей России] к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные действия. Нам только нужно понимать, насколько серьезны эти разговоры», — сказал Динзе.