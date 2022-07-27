CNN: администрация Байдена предложила России обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана

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Администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

55-летний Виктор Бут — российский бизнесмен, которого в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконных поставках оружия. Бут отрицает свою вину. 31-летняя Бриттни Грайнер — одна из лучших современных баскетболисток, выступавшая в США и РФ. Ее задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом, найденного, по версии следствия, в багаже американки. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Грайнер признала вину. 52-летний Пол Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уилан не признал вину.

По данным источников CNN, план обмена Бута на Уилана и Грайнер в Белом доме обсуждали с начала 2022 года, он получил поддержку Джо Байдена. Поддержка президента позволила обойти возражения Минюста США, который обычно выступает против обмена заключенными.

«Мы передали содержательное предложение, которое, по нашему мнению, может быть успешным, судя по истории переговоров с россиянами. Мы сообщили об этом несколько недель назад, в июне», — сказал CNN высокопоставленный представитель Белого дома. Он отказался говорить о специфике предложения и добавил, что это в «компетенции России — реагировать на него».

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 27 июля, что Вашингтон несколько недель назад представил Москве «содержательное предложение» по Уилану и Грайнер. Он отметил, что собирается обсудить этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе их первого телефонного разговора с начала войны в Украине. Переговоры, как ожидается, пройдут на этой неделе. В МИД РФ сообщили, что не получали обращений по поводу разговора Блинкена и Лаврова.

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, которые представляют интересы Грайнер, сказали РБК, что узнали о переговорах из новостей, и отметили, что «обмен возможен только после приговора суда». Адвокат Виктора Бута Стив Зиссу заявил РИА Новости, что не может прокомментировать сообщения о возможном обмене, но «это может вскоре измениться». Брат Пола Уилана Дэвид Уилан сказал ТАСС, что семья американца надеется, что Россия согласится на обмен, но не может сообщить детали потенциального соглашения.

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