Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконных поставках оружия. Об этом сообщает источник CNN.

МИД РФ подтвердил, что обмен состоялся. Процедура прошла 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Вскоре он приедет в Москву, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, перед обменом Бут и Грайнер были помилованы.

Грайнер находится в самолете, который направляется в США, сообщил президент страны Джо Байден. Американский лидер, вице-президент США и супруга Грайнер Шерелл поговорили с баскетболисткой по телефону. Байден, как сообщают СМИ, вскоре должен выступить с речью по поводу обмена.

Как отмечает телеканал, еще одного американца — Пола Уилана, осужденного в РФ по обвинению в шпионаже — в процедуру обмена не включили. Его адвокат сообщил, что американец остается в колонии, обсуждение вопроса о его обмене продолжается.

55-летний Виктор Бут — российский бизнесмен, которого в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконных поставках оружия. Бут отрицает свою вину. 31-летняя Бриттни Грайнер — одна из лучших современных баскетболисток, выступавшая в США и РФ. Ее задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом, найденного, по версии следствия, в багаже американки. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Грайнер признала вину. 52-летний Пол Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уилан не признал вину.

Летом стало известно, что Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и Уилана на кого-то из осужденных в Америке россиян; кандидатом на обмен назывался Бут.