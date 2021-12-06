В Москве открылась выставка картин Виктора Бута. Того самого, которого в США посадили на 25 лет, обвинив в намерении продать оружие колумбийским повстанцам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Виктор Бут в Таиланде, 5 октября 2010 года Nicolas Asfouri / AFP / Scanpix / LETA

В здании Общественной палаты в Москве открылась четырехдневная выставка картин Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США по обвинениям в торговле оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего выставлены 24 картины, которые Бут написал, находясь в тюрьме. Они созданы простым карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, а также масляными красками. Картины Бут передавал через российских дипломатов.

Работы для выставки отбирала жена Бута Алла, сообщает ТАСС. По ее словам, рисование для ее мужа — «единственная возможность как-то общаться с внешним миром».

В 2008 году Бута задержали в Таиланде по запросу США, которые обвиняли его в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) — организации, которую в США признали террористической. По факту продажи не было; за представителей FARC себя выдавали американские агенты под прикрытием.

В 2010 году Бут был экстрадирован (сторона защиты настаивала, что процедура проводилась с нарушениями законодательства Таиланда и США). Полтора года спустя суд в Нью-Йорке приговорил его к 25 годам лишения свободы. Это было минимально возможное наказание по тем , по которым присяжные признали Бута виновным. При этом позже судья Шира Шейндлин называла назначенный срок чрезмерным, указывая, что к моменту ареста Бут уже почти отошел от дел. Россиянин и в ходе процесса, и позднее категорически отрицал свою вину.

Россия называла дело Бута политическим, его судьба регулярно обсуждается на уровне внешнеполитических ведомств РФ и США. Неоднократно появлялась информация, что Бута могут отправить отбывать наказание в Россию в обмен на кого-либо из известных заключенных. В разное время говорилось о возможном обмене Бута на украинцев Надежду Савченко и Олега Сенцова, американца Пола Уилана. Адвокат Бута 6 декабря заявил, что на данный момент подвижек в вопросе обмена Бута нет.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!