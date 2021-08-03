Адвокат: американец Пол Уилан, осужденный по делу о шпионаже, больше месяца не выходит на связь

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Американец , которого приговорили в России к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, больше четырех недель не выходит на связь с семьей и посольством США, сообщила «Интерфаксу» адвокат Уилана Ольга Карлова.

Карлова рассказала, что в конце июля пыталась узнать у администрации колонии № 17 в Мордовии, что происходит с Уиланом и может ли она поговорить с ним по телефону, но ей не ответили. 3 августа адвокат направила директору ФСИН Александру Калашникову жалобу на халатность сотрудников ИК-17.

29 июля адвокат Владимир Жеребенков, также представляющий интересы американца, сообщил, что представители колонии утверждают, что Пол Уилан находится в штрафном изоляторе (ШИЗО). Брат американца Дэвид Уилан говорил, что, по данным посольства США, в начале июля Пола Уилана отправили в одиночную камеру на 15 суток, а затем — еще на 15 суток.

В августе адвокаты Пола Уилана собираются подать в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении из России для отбытия наказания в США. «Я думаю, что даже если не удастся поговорить (с Уиланом), мы будем подавать ходатайство. В целом Пол нам дал полномочия, и он понимал, о чем речь», — сообщила Ольга Карлова.

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