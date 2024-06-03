Защита Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство, стоила 6000 евро в день Его адвокат делился конфиденциальной информацией с властями России, утверждают журналисты

Заседание суда по делу Вадима Красикова. Берлин, 15 декабря 2021 года Christophe Gateau / AFP / Scanpix / LETA

Российский государственный Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (основан российским МИДом и Россотрудничеством), заплатил как минимум 60 тысяч евро адвокату Роберту Унгеру, защищавшему в немецком суде Вадима Красикова. Соответствующая информация содержится в документах, оказавшихся в распоряжении журналистов ряда СМИ, в том числе немецкого Der Spiegel и британской The Guardian.

Красикова судили в 2021 году по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Преступник 23 августа 2019 года в парке в центре Берлина подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него. Нападавший попытался скрыться, но был задержан недалеко от места преступления. При нем нашли документы на имя Вадима Соколова. Позднее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили, что это вымышленное имя, а на самом деле подозреваемого зовут Вадим Красиков — и он связан с ФСБ.

Из документов, которые изучили журналисты, следует, что адвокат Роберт Унгер только за последние 10 дней суда над Красиковым получил от Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (также известен как Правфонд), по 6000 евро в сутки. Der Spiegel полагает, что за эти деньги Унгер не только оказывал услуги адвоката, но и делился с властями РФ конфиденциальной информацией о ходе процесса.

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению за убийство, совершенное, как указывалось, по приказу российских государственных органов. В попавших к журналистам документах есть отчет Унгера, датированный февралем 2022 года, в котором он подробно описывает происходившее на процессе, в том числе приводит показания некоторых свидетелей.

Суд по делу Красикова продолжался 56 дней. Источник в европейской разведке, пишет The Guardian, заявил, что Унгер получил сумму значительно большую, чем 60 тысяч евро, от российского фонда, однако документов, подтверждающих это, он предоставить не смог.

Сам Унгер отказался от комментариев по поводу оплаты, сославшись на адвокатскую тайну.

Адвокат Роберт Унгер отвечает на вопросы журналистов после суда. 15 декабря 2021 года Filip Singer / EPA / Scanpix / LETA

Из документов Правфонда от 2014 года следует, что организация предоставила значительные суммы для финансирования правовой защиты Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы по обвинению в сговоре против США и попытке продажи оружия, и Константина Ярошенко, который был приговорен американским судом к 20 годам заключения по делу о наркоторговле. Бут и Ярошенко были обменяны. Бут — на баскетболистку Бриттни Грайнер, а Ярошенко — на студента Тревора Рида.

После смерти Алексея Навального в колонии его сторонники сообщили, что политика собирались обменять на Вадима Красикова.

Как готовили обмен Навального Предложение об обмене Алексея Навального на Вадима Красикова передали в Белый дом через Хиллари Клинтон Возможную сделку обсуждали Шольц и Байден — за неделю до смерти Навального

О том, что Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, оплачивает услуги адвокатов в некоторых делах, обвиняемыми по которым проходят россияне, было известно и ранее. Этот фонд покрывал издержки на защиту российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине, которого США требовали выдать по делу об отмывании сотен миллионов долларов.

Помимо оплаты адвокатов, пишет The Guardian, фонд помогает распространять российскую пропаганду, в частности, финансируя новостной сайт Euromore, который стремится занять место подпавших под санкции Sputnik и RT.

От фонда, пишет DW, получала деньги и подозреваемая в работе на ФСБ депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Der Spiegel также обращает внимание на то, что несколько человек из руководства фонда — в прошлом офицеры российской Службы внешней разведки.