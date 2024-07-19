Для журналиста Эвана Гершковича запросили 18 лет колонии строгого режима

Гособвинение попросило приговорить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор Гершковичу огласят 19 июля.

Журналиста обвиняют в том, что он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод““ по выпуску и ремонту военной техники». Он отрицает вину.

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