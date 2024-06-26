Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело Эвана Гершковича. Журналиста WSJ обвиняют в том, что он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию» об «Уралвагонзаводе»

Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело «о шпионаже», обвиняемым по которому проходит корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Журналиста доставили в суд.

Заседания по делу, как было объявлено ранее, будут проходить в закрытом режиме.

Журналиста, заявляли представители Генпрокуратуры РФ, обвиняют в том, что он «по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод““ по выпуску и ремонту военной техники».

Эван Гершкович вину не признает.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. С апреля 2023 года журналиста держат в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Журналисты из разных стран мира неоднократно требовали освободить журналиста The Wall Street Journal. Власти США говорили, что продолжают работать над возвращением журналиста The Wall Street Journal на родину.

После гибели Алексея Навального в колонии в феврале 2024 года стало известно, что политика и Эвана Гершковича могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Обмен не состоялся из-за гибели Навального в колонии.

В поддержку Эвана Гершковича «Здесь должна быть его статья» Корреспондента WSJ Эвана Гершковича год держат в российском СИЗО. Газета поместила на главную страницу сайта его ненаписанную статью