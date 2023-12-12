Baza: на журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву завели еще одно уголовное дело. На этот раз за антивоенную книгу

Российские правоохранительные органы расследуют еще одно дело в отношении журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, пишет Baza. По данным издания, дело было возбуждено 11 декабря по статье о «фейках» о российской армии.

Поводом для дела стала книга Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшая в ноябре 2022 года. Статья УК РФ о «фейках» о российской армии (207.3) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Курмашеву ранее уже признали виновной по делу о неуведомлении о втором гражданстве — у журналистки гражданство США и РФ. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Кроме того, журналистку обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента». Согласно части 3 статьи 330.1 УК РФ, журналистка, которая, как считает следствие, собирала сведения в области военно-технической деятельности РФ, должна была добровольно зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», чего она не сделала. В рамках этого дела Курумашева в конце октября была отправлена в СИЗО.

Защита журналистки оспорила меру пресечния в Верховном суде Татарстана. 12 декабря, сообщает «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода» — прим. «Медузы»), Верховный суд Татарстана оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, но сократил срок содержания под стражей на один день — до 4 февраля 2024 года. О новом уголовном деле в отношении Курумашевой «Север.Реалии» не пишет.

Алсу Курмашева — гражданка США и России. 20 мая 2023 года она по семейным обстоятельствам приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми. 2 июня она собиралась уехать из РФ, но ее задержали в аэропорту. У нее изъяли российский и американский паспорта, а также оштрафовали, поскольку она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства. 18 октября журналистку повторно задержали в Казани по делу о неисполнении обязанностей «иноагента», а 25 октября суд на закрытом заседании санкционировал ее арест.

Подробнее о деле Алсу Курмашевой

В Казани задержали журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву Ее обвиняют в том, что она не попросила включить саму себя в реестр «иноагентов». Это уголовная статья — до пяти лет колонии

Подробнее о деле Алсу Курмашевой

В Казани задержали журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву Ее обвиняют в том, что она не попросила включить саму себя в реестр «иноагентов». Это уголовная статья — до пяти лет колонии