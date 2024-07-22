Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга на 20 миллиардов долларов

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредиторами, МВФ и официальными кредиторами, мы достигли договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга», — написал Марченко.

Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации обменяют на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%. Комитет держателей еврооблигаций также отказывается от требований на сумму 8,67 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

«Громадське» отмечает, что после завершения реструктуризации срок погашений еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации основную сумму долга необходимо было бы выплатить в период с 2024 по 2029 год.

По словам Марченко, это решение позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживание долга в течение следующих трех лет и еще 22,7 миллиарда — до 2033 года. «Это высвободит жизненно важные финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на оборону и социальные расходы», — пояснил он.

После начала полномасштабного российского вторжения иностранные кредиторы Украины (среди них - частные фонды, банки и правительства других стран), которые приобретали ее суверенные облигации, договорились с украинскими властями, что разрешат им не перечислять текущие платежи по долгам. Срок действия этого моратория истекал 1 августа 2024 года. В июне Минфин Украины предложил кредиторам списать 60% текущей стоимости ее долга, то есть примерно 12 миллиардов долларов, которые она должна была бы выплатить в 2024–2027 годах. Держатели облигаций Украины с предложением не согласились. Как отмечал The Economist, если бы договориться о списании долга не удалось, Украина могла бы попросить у кредиторов продлить действующий мораторий на выплаты по долгам или объявить дефолт.

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