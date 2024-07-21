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Война Восемьсот семьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июля читайте здесь.
Главные новости к утру
- Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли по Украине удар, применив ракеты и беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, российские войска применили три баллистические ракеты, выпущенные из комплексов «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 39 ударных беспилотников типа «Шахед». Как сообщил Олещук, украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 35 беспилотников, а ракеты Х-59/69 не достигли своих целей. В военной администрации Сумской области сообщили, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе.
- Министерство обороны РФ, в свою очередь, сообщило, что за прошедшую ночь украинская стороны пыталась атаковать объекты на российской территории с применением беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, пять перехвачены в акватории Черного моря.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что обстановка в городе Шебекино остается «крайне тяжелой»: за прошедшие сутки от обстрелов там пострадали девять человек. Одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом положении, остальным была оказана амбулаторная помощь в больницах Белгорода.
- Издание «Украинская правда» со ссылкой на аналитиков проекта Deep State сообщает, что за последние двое суток российской армии удалось оккупировать село Прогресс в Донецкой области. Бои за населенный пункт велись все последние месяцы. Как мы отмечали в нашей последней военной сводке, вероятно, ВС РФ попробуют прорваться в том числе через Прогресс в направлении трассы Покровск — Константиновка, по которой снабжаются группировки в Часовом Яре и Торецке.