Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили Андреевку в Луганской области и Песчаное в Харьковской области

Представитель министерства обороны РФ сообщил в ходе брифинга 21 июля, что российские военные взяли под свой контроль два украинских села.

Согласно заявлению министерства, военные РФ захватили Розовку в Луганской области. Речь идет о селе Андреевка в Сватовском районе, которое до 2016 года называлось Розовка. По переписи 2001 года, в нем жили 17 человек.

В Минобороны РФ также заявили, что военные заняли населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области. Речь о селе Песчаное в Чугуевском районе. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 79 человек.

Генштаб ВСУ не подтверждал потерю двух населенных пунктов. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 21 июля, что российские войска продвинулись в Песчаном и возле Андреевки, а также оккупировали село Прогресс (российская сторона об этом не сообщала). О том, что ВС РФ заняли Песчаное, заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

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