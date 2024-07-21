Хакеры получили доступ к сотням украинских телеграм-каналов. И опубликовали сообщения с призывом «сложить оружие»

Хакеры в ночь на 21 июля распространили через сотни телеграм-каналов сообщения, связанные с войной в Украине. Об этом сообщили «Суспiльне Харьков» и «Код Дурова».

Записи начинались со слов «Это сообщение нам придется удалить…» и «Я знаю, что на мой канал подписано много…», отмечает «Код Дурова». Сообщения содержали «нарративы, которые неоднократно звучали в российских пропагандистских медиа», пишет «Суспiльне». В частности, президента Украины Владимира Зеленского обвинили в том, что он развязал войну, а также утверждалось, что его жена якобы купила спорткар. В сообщениях Украину призывали «сложить оружие» и «выбрать путь диалога и понимания».

Медиаконсультант Игорь Пальчиковский заявил «Суспiльне», что первые подобные сообщения появились в телеграм-канале «Times of Ukraine» (в нем более 1,5 миллиона подписчиков) около 3:30 ночи. В дальнейшем сообщения опубликовали в других каналах.

Пальчиковский рассказал, что, по данным сервиса TGStat, сообщения появились в 1964 каналах, большая их часть — это российские каналы, преимущественно с небольшой аудиторией, а 273 — украинские. По словам эксперта, среди каналов оказались «Реальний Київ» (1,2 миллиона подписчиков), «Всевидящее ОКО Украина» (1,1 миллиона), а также некоторые региональные украинские каналы. В свою очередь, «Код Дурова» пишет, что большинство каналов, где появились сообщения, оказались украинскими.

Сообщения массово разослали по каналам через российский бот автопостинга FleepBot. Представители сервиса заявили, что «столкнулись с несанкционированным доступом», и работают над тем, чтобы устранить проблему. Во FleepBot пообещали обратиться в правоохранительные органы, «чтобы виновные понесли наказание».

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины рекомендовала удалить бот FleepBot из администраторов канала, чтобы устранить проблему.

«Код Дурова» указывает, что в марте 2022 года похожую рассылку устроили через сервис аналитики Crosser Bot, его разработчики утверждали, что подверглись взлому. При этом эксперты на рынке разработки телеграм-ботов, опрошенные изданием, поставили под сомнение версию, что указанные боты взломали.