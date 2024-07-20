Война Восемьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июля читайте здесь.
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Ирина Фарион умерла после покушения
В 60-летнюю Фарион вечером 19 июля выстрелил неизвестный мужчина — это произошло во Львове возле дома, где жила политик. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, однако примерно через четыре часа Фарион умерла.
Полиция разыскивает подозреваемого, начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мотивы преступника пока неясны. Основных версий две — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность убитой.
Фарион выступала за полный запрет русского языка в Украине, из-за своих резких высказываний она неоднократно попадала в скандалы. В ноябре 2023 года она заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят по-русски, за что подверглась жесткой критике, в том числе от самих военных. Тогда же Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, поддержавшего ее позицию, после чего его задержали российские полицейские. СБУ возбудила против Фарион уголовное дело.
Что еще:
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону. Зеленский сообщил, что поздравил Трампа с официальным выдвижением в качестве кандидата на пост президента США. По словам Зеленского, он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, какие меры надо принять для достижения длительного мира. Когда может состояться встреча, неизвестно.
- Украинские военные обстреляли Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Три человека получили ранения.
- За ночь российская армия атаковала Украину семнадцатью дронами, тремя баллистическими и одной крылатой ракетой, говорится в сводке Воздушных сил ВСУ. По заявлению военных, 13 дронов удалось сбить. Атака велась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Киевскую области. В Харьковской области удар пришелся на железную дорогу, четыре человека пострадали.
- ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его данным, 26 дронов были уничтожены, в результате никто не пострадал. Минобороны РФ также заявило, что один дрон был сбит над Смоленской областью.