Война Восемьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

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Ирина Фарион умерла после покушения

В 60-летнюю Фарион вечером 19 июля выстрелил неизвестный мужчина — это произошло во Львове возле дома, где жила политик. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, однако примерно через четыре часа Фарион умерла.

Полиция разыскивает подозреваемого, начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мотивы преступника пока неясны. Основных версий две — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность убитой.

Фарион выступала за полный запрет русского языка в Украине, из-за своих резких высказываний она неоднократно попадала в скандалы. В ноябре 2023 года она заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят по-русски, за что подверглась жесткой критике, в том числе от самих военных. Тогда же Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, поддержавшего ее позицию, после чего его задержали российские полицейские. СБУ возбудила против Фарион уголовное дело.

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