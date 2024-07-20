Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Зеленский сообщил, что поздравил Трампа с официальным выдвижением в качестве кандидата на пост президента и осудил покушение на Трампа, которое произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании, а также «пожелал сил и полной безопасности в дальнейшем».

В разговоре с Трампом Зеленский отметил «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства». По словам президента Украины, он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, какие меры надо принять для достижения длительного мира. Когда такая встреча может состояться, неизвестно.

Трамп заявил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим».

«Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он связался со мной, потому что я, как будущий президент Соединенных Штатов, принесу миру мир и закончу войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и откроет путь к процветанию», — заявил Трамп.

Дональд Трамп неоднократно обещал очень быстро прекратить войну России с Украиной в случае своей победы на выборах президента США. По данным агентства Reuters, советники Трампа представили ему план, согласно которому США остановят военную помощь Украине, если Киев откажется от переговоров с Москвой. С другой стороны, согласно этому плану, помощь Украине будет увеличена, если от переговоров откажется Россия. О существовании похожего плана также сообщало агентство Bloomberg.

По данным The Washington Post, в одном из частных разговоров Трамп заявил, что для прекращения войны он может оказать давление на Украину, чтобы она согласилась отдать России Крым и Донбасс.

Владимир Зеленский отказывается рассматривать условия прекращения войны, при которых Украина должна будет отдать часть своих территорий. В интервью изданиям группы Axel Springer в апреле 2024 года он заявил, что если предложения Трампа заключаются в том, чтобы Украина отдала территории, то эти предложения «очень примитивны».

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