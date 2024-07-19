«Я стою перед вами на этой сцене только по милости Бога» Трамп выступил с речью на республиканском съезде. Он рассказал о пережитом покушении и заявил, что мог бы остановить все войны «одним телефонным звонком»

Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки, 18 июля 2024 года Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки выступил с большой речью. Он выразил официальное согласие со своим выдвижением в президенты, рассказал о покушении, которое было совершено на него 13 июля на митинге в Пенсильвании, и раскритиковал нынешнюю американскую администрацию за провалы во внутренней и внешней политике. Некоторые сторонники пришли на выступление с повязками в цветах американского флага на ушах — в поддержку своего кандидата, получившего ранение в ухо во время покушения. Речь Трампа заняла около полутора часов и, как отмечает CNN, стала самой длинной партийной речью в новейшей истории США. «Медуза» пересказывает, о чем говорил Трамп.

Свое выступление на съезде Трамп начал с того, что выразил официальное согласие баллотироваться в президенты США (Республиканская партия официально выдвинула его в качестве кандидата 15 июля), а затем сразу перешел к рассказу о том дне, когда на него было совершено покушение.

Он заявил, что расскажет эту историю только один раз — потому что о ней «на самом деле слишком больно говорить». По словам Трампа, на митинге в Пенсильвании он услышал свист, и, схватившись за ухо, увидел, что его рука вся в крови. «Я сказал себе: „Ух ты, что это было? Это может быть только пуля“», — вспоминает Трамп. По его словам, он сразу понял, что это нападение. «Повсюду лилась кровь, и все же я в определенном смысле чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», — заявил Трамп.

Он отметил, что толпа на митинге не бросилась бежать после выстрелов — потому что «люди знали», что он в очень серьезной опасности и не хотели его покидать. «Меня не должно быть здесь сегодня вечером», — сказал Трамп. «Должен», — ответила ему криком толпа. «Я стою перед вами на этой сцене только по милости всемогущего Бога», — добавил Трамп.

Затем кандидат от республиканцев перешел к критике демократов и призвал прекратить «охоту на ведьм», имея в виду его преследование в судах. Он заявил, что Демократическая партия «должна немедленно прекратить использовать систему правосудия в качестве оружия и называть своего политического оппонента врагом демократии». Джо Байдена Трамп обвинил в причинении стране такого ущерба, который не причинили бы вместе «десять худших президентов в истории США». Затем он пообещал, что имя Байдена больше упоминать в речи не будет.

Предстоящие выборы Трамп назвал «самыми важными в истории страны», которую нужно «спасти от некомпетентного руководства». Затем кандидат в президенты перешел к основным пунктам своей программы.

Трамп с семьей и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом на сцене съезда, 18 июля 2024 года Mike Segar / Reuters / Scanpix / LETA

Национальный съезд Республиканской партии, 18 июля 2024 года Andrew Harnik / Getty Images

Дональд Трамп целует каску пожарного Кори Комператоре, погибшего при стрельбе в Пенсильвании, 18 июля 2024 года Cheney Orr / Reuters / Scanpix / LETA Участник съезда республиканцев с повязкой в поддержку Трампа на ухе Patrick T. Fallon / AFP / Scanpix / LETA

Налоги и инфляция

Трамп заявил, что во время своего президентства в 2016-2020 годах одобрил самое радикальное снижение налогов в истории — и сделает еще больше. Инфляционный кризис он пообещал решить путем снижения процентных ставок и стоимости энергии.

CNN, однако, отмечает, что снижение налогов в рамках закона, подписанного Трампом в 2017 году, не было крупнейшим в истории ни в процентах от ВВП, ни в долларовом выражении с поправкой на инфляцию.

Миграционный кризис

«Я положу конец кризису нелегальной иммиграции, закрыв нашу границу и завершив создание стены, большую часть которой я уже построил», — пообещал Трамп. По его словам, «массовое вторжение» на южных границах США привело к преступности, нищете, болезням и разрушениям по всей стране. На митинге в Пенсильвании в Трампа стреляли как раз в тот момент, когда он говорил о миграционном кризисе и об «огромной работе», которую его команда проделала в этой области в период его президентства.

Войны и конфликты

Трамп заявил, что «положит конец каждому международному кризису», который создала нынешняя американская администрация, включая «ужасную войну России с Украиной». Он добавил, что ее бы никогда не произошло, если бы президентом был он. Также, по утверждению Трампа, не случилось бы и войны на Ближнем Востоке, вызванной постоянными атаками на Израиль. «Иран был разорен. У Ирана не было денег. Сейчас у Ирана есть 250 миллиардов долларов. Они добились всего этого за последние два с половиной года», — добавил он.

Я был первым президентом в наше время, который не начал новых войн. Мы были самыми уважаемыми. И вы это видели. <…> При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия [доминирует] над всей Украиной. При президенте Трампе Россия не захватила ничего.

По словам Трампа, Россия вторглась в Украину, поскольку была «воодушевлена» некомпетентностью администрации Джо Байдена после того, как увидела вывод американских войск из Афганистана. Сам же Трамп, как он утверждает, «мог бы остановить войны одним лишь телефонным звонком».

«Злоумышленник в Пенсильвании хотел остановить наше движение, но правда в том, что это движение никогда не касалось меня. Это всегда было о вас. Это ваше движение. Это самое крупное движение в истории нашей страны. Это невозможно остановить», — добавил Трамп в конце своей речи.

О покушении на Трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него

О покушении на Трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него