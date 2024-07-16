Сотрудники охраны на митинге Дональда Трампа во время покушения на него. 13 июля 2024 года Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

13 июля на Дональда Трампа во время его выступления перед сторонниками в округе Батлер штата Пенсильвания было совершено покушение. По данным ФБР, 20-летний Томас Мэттью Крукс сделал несколько выстрелов из винтовки с крыши соседнего здания. Одна из пуль задела верхнюю часть правого уха Трампа. Среди участников митинга один человек был убит, еще двое получили ранения. Крукса застрелил снайпер Секретной службы. Незадолго до стрельбы некоторые зрители указывали на человека на крыше, и к нему даже попытался подняться полицейский — но он отступил, когда Крукс направил на него оружие. После покушения у многих возникли вопросы к работе Секретной службы, которую The Wall Street Journal назвала «крупнейшим провалом» за десятилетия. «Медуза» рассказывает, как развивались события до и после стрельбы.

Полчаса до начала выступления Трампа

↓

Один из сотрудников охраны замечает «внутри или снаружи» площадки, где проходил митинг, подозрительного мужчину с дальномером и сообщает об этом в полицию штата, рассказал источник Fox News. Неясно, как долго Крукс находился на крыше соседнего здания, с которого он впоследствии открыл огонь, но собеседники Fox News говорят, что его видели еще без оружия примерно за 30 минут до нападения.

Две минуты до выстрела

↓

В 18:03 по местному времени Трамп поднимается на сцену и начинает выступление. Спустя шесть минут люди из числа собравшихся начинают указывать на человека на крыше здания примерно в 120 метрах с правой стороны от сцены и Трампа, привлекая внимание полиции. Некоторые замечают в руках у этого человека винтовку. Один из очевидцев, увидевший, как человек «передвигается с крыши на крышу», говорит об этом полиции. По словам шерифа округа Майкла Слупе, один из офицеров полиции попытался подняться на крышу и уже взялся за нее двумя руками, подняв голову, но Крукс направил на него оружие — и тот отступил.

Минута до выстрела

↓

В последние секунды перед выстрелом собравшиеся перед сценой люди кричат, что у человека на крыше есть оружие. Снайперы Секретной службы, находящиеся позади Трампа, направляют свои винтовки в сторону стрелка. Тот открывает огонь в момент, когда Трамп в своей речи говорит об иммиграции.

После первого выстрела

↓

Сразу за первым выстрелом слышны еще несколько — по данным CBS News, журналисты которого проанализировали видео с митинга, не менее семи. Ответным выстрелом снайпера Секретной службы Крукс убит. Другие сотрудники Секретной службы, окружив раненого в ухо Трампа, уводят его со сцены. Через два с половиной часа он пишет в соцсети Truth, что получил пулевое ранение. Вскоре его отпускают из больницы и он улетает в Нью-Джерси. Фотограф The New York Times сделал снимок, на котором видна пуля, пролетающая рядом с головой Трампа. В этот момент Трамп, как показывает реконструкция событий, повернул голову буквально на несколько градусов. Если бы он этого не сделал, пуля попала бы ему в голову.

Ночь после стрельбы

↓

Спустя примерно семь часов после стрельбы ФБР называет имя подозреваемого — Томас Мэттью Крукс. Его мотивы неизвестны. В течение ночи и утра в его доме и автомобиле проводят обыск.

Три дня после стрельбы

↓

ФБР заявляет, что получило доступ к телефону Крукса. Сотрудники службы отчитываются, что опросили более 100 человек, но мотивы Крукса пока так и не выяснены, а узнать о нем удалось немного. Никаких заявлений Крукса о подготовке покушения не найдено.

что стало известно о Круксе спустя три дня после покушения

В Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Что стало о нем известно за три дня после покушения? ФБР получило доступ к его телефону. Мотивы подозреваемого все еще не ясны

что стало известно о Круксе спустя три дня после покушения

В Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Что стало о нем известно за три дня после покушения? ФБР получило доступ к его телефону. Мотивы подозреваемого все еще не ясны