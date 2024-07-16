Агенты Секретной службы закрывают собой Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. 13 июля 2024 года Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Попытка убийства Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля стала крупнейшим провалом Секретной службы США за последние десятилетия — а именно с момента на президента Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Действия спецслужбы намерены расследовать несколько комитетов конгресса США. В частности, глава комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер уже объявил о планах провести слушания с участием директора Секретной службы Кимберли Читл 22 июля.

Журналисты полагают, что в ходе расследований наиболее пристальное внимание будет уделено анализу подготовительной работы спецслужбы по обеспечению безопасности в районе проведения митинга в Батлере, чтобы получить ответ на вопрос: каким образом 20-летний стрелок-одиночка смог занять огневую позицию на крыше в непосредственной близости от места выступления Трампа?

«Реальность такова, что нет никаких оправданий тому, что Секретная служба не смогла выделить достаточных ресурсов для наблюдения за открытой крышей в от места происшествия», — заявил бывший сотрудник Секретной службы Билл Пикл.

Он подчеркнул, что стрелок в целом не должен был совершить ни единого выстрела, если бы спецслужба обеспечила должный уровень безопасности. При этом, отмечает издание, снайпер Секретной службы убил преступника уже через «несколько мгновений» после начала стрельбы на митинге.

Карта митинга Трампа в Батлере, составленная телеканалом NBC News

Подробностей о том, какие меры безопасности спецслужба предприняла перед митингом в Батлере, известно мало. Бывшие сотрудники Секретной службы рассказали журналистам, что обычно накануне подобных событий спецслужба проверяет расположенные неподалеку здания и предприятия, а также кооперируется с местными правоохранительными органами по вопросам наблюдения и обеспечения безопасности за пределами периметра мероприятия.

Высокопоставленный агент Секретной службы в отставке Дональд Михалек отметил, что мероприятия на открытом воздухе, вроде митинга Трампа в Батлере, представляют для спецслужбы дополнительные трудности. «Вы не можете закрыть целый город», — пояснил он.

Работу спецслужбы дополнительно осложняет предвыборный сезон, поскольку у кандидатов в президенты, как правило, нестабильный график и в нем могут появляться незапланированные мероприятия, из-за чего у Секретной службы остается меньше времени на подготовку к ним, заявил Михалек. WSJ пишет, что о митинге в Пенсильвании штаб Трампа официально объявил 3 июля, за десять дней до его проведения. Знала ли спецслужба о планируемом мероприятии до этого, не уточняется.

По мнению Билла Пикла, в рамках расследований будет дана оценка того, как Секретная служба взаимодействовала с местной полицией и использовала технологии, в том числе беспилотные летательные аппараты, для выявления потенциальных угроз. Кроме того, спецслужбе, вероятно, предстоит столкнуться с вопросами о том, в какой степени она полагалась на поддержку местных правоохранительных органов, и знали ли федеральные или государственные чиновники о надвигающейся угрозе за несколько часов или минут до стрельбы.

Представитель Секретной службы сообщил журналистам, что на митинге Трампа работали четыре контрснайперские группы: две состояли из сотрудников спецслужбы, еще две — из сотрудников местных правоохранительных органов.

Полицейский Роберт Пугар, посещавший митинг как обычный зритель, рассказал, что заметил, как снайперы смотрели в бинокли незадолго до начала стрельбы. «Я все время говорил себе: интересно, видят ли они что-то. Это просто привлекло мое внимание», — вспоминает Пугар.

Спустя день после стрельбы на митинге Пугар признался, что до сих пор не может осознать произошедшее: «Как кому-то удалось приблизиться [к сцене], оставшись незамеченным? Мы не могли даже припарковаться в радиусе мили. Так как же кто-то смог попасть на крышу самого близкого здания к сцене?»

Директор Секретной службы США Кимберли Читл 15 июля сообщила, что спецслужба усилила охрану Дональда Трампа до конца избирательной кампании. «На Секретную службу возложена колоссальная ответственность по защите нынешних и бывших лидеров нашей демократии. И это ответственность, к которой я отношусь невероятно серьезно», — заявила Читл.

Дональда Трампа ранили в правое ухо во время предвыборного митинга 13 июля. После начала стрельбы сотрудники Секретной службы США прикрыли политика своими телами, а затем увели его со сцены. Здоровью Трампа ничего не угрожает, сам он высоко оценил работу агентов спецслужбы. По версии ФБР, в бывшего президента стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15. В результате стрельбы погиб пожарный Кори Комператор, еще два посетителя митинга получили тяжелые ранения. Крукса застрелил снайпер.

Один из очевидцев рассказывал «Би-би-си», что незадолго до начала стрельбы заметил на крыше вооруженного человека и предупредил об этом сотрудников полиции. «Я думал про себя: „Почему Трамп все еще выступает, почему его не убрали со сцены?“ И тут раздается пять выстрелов», — заявил свидетель. Позднее шериф округа Батлер Майкл Слуп рассказал The Washington Post, что полиция проверяла сообщение о подозрительном человеке. По словам шерифа, когда полицейский добрался до крыши здания, стрелок заметил его и направил на офицера винтовку. У полицейского не было в руках оружия, поэтому ему пришлось отступить.

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