Полицейский обнаружил Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, на крыше здания непосредственно перед стрельбой. Об этом рассказал The Washington Post шериф округа Батлер Майкл Слуп.

Офицер местной полиции отправился осматривать крышу здания, с которого вскоре Крукс открыл стрельбу, для того, чтобы установить личность подозрительного человека, которого видели рядом с местом проведения митинга. По словам Слупа, он не знает, от каких именно правоохранительных органов исходила эта просьба.

«Полиция попыталась найти парня, обыскала район, но не смогла его обнаружить, поэтому решила — попробуем на крыше», — пояснил шериф.

Он рассказал, что когда полицейский добрался до крыши здания, стрелок заметил его и направил на офицера винтовку. У полицейского не было в руках оружия, поэтому он отступил и спрыгнул обратно на землю. После этого Крукс начал стрельбу по митингу Трампа.

ABC News со ссылкой на источник сообщил, что во время подготовки к митингу крышу, с которой стреляли в Трампа, проверили сотрудники службы безопасности. В тот момент на ней никого не обнаружили.

По словам источника CNN в правоохранительных органах, местная полиция еще до митинга Трампа посчитала подозрительным поведение стрелка. Мужчину заметили недалеко от места проведения митинга. Полицейских насторожило поведение стрелка у рамок металлоискателя. Они сообщили по рации, что за ним необходимо наблюдать, эту информацию передали в Секретную службу, уточнил собеседник телеканала.

В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили во время выступления на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания 13 июля. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика, после чего началось кровотечение. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

В ФБР сообщили, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он вел стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 с крыши соседнего здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга.

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