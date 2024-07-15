Прямо перед покушением на Трампа полицейский нашел стрелка на крыше. Преступник направил на него винтовку и офицер отступил — у него не было оружия в руках
Полицейский обнаружил Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, на крыше здания непосредственно перед стрельбой. Об этом рассказал The Washington Post шериф округа Батлер Майкл Слуп.
Офицер местной полиции отправился осматривать крышу здания, с которого вскоре Крукс открыл стрельбу, для того, чтобы установить личность подозрительного человека, которого видели рядом с местом проведения митинга. По словам Слупа, он не знает, от каких именно правоохранительных органов исходила эта просьба.
«Полиция попыталась найти парня, обыскала район, но не смогла его обнаружить, поэтому решила — попробуем на крыше», — пояснил шериф.
Он рассказал, что когда полицейский добрался до крыши здания, стрелок заметил его и направил на офицера винтовку. У полицейского не было в руках оружия, поэтому он отступил и спрыгнул обратно на землю. После этого Крукс начал стрельбу по митингу Трампа.
ABC News со ссылкой на источник сообщил, что во время подготовки к митингу крышу, с которой стреляли в Трампа, проверили сотрудники службы безопасности. В тот момент на ней никого не обнаружили.
По словам источника CNN в правоохранительных органах, местная полиция еще до митинга Трампа посчитала подозрительным поведение стрелка. Мужчину заметили недалеко от места проведения митинга. Полицейских насторожило поведение стрелка у рамок металлоискателя. Они сообщили по рации, что за ним необходимо наблюдать, эту информацию передали в Секретную службу, уточнил собеседник телеканала.
В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили во время выступления на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания 13 июля. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика, после чего началось кровотечение. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.
В ФБР сообщили, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он вел стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 с крыши соседнего здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга.