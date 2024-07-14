Что известно о подозреваемом в покушении на Трампа Почти ничего: ему 20 лет, он был сторонником республиканцев и ни разу не голосовал

Жители Милуоки, штат Висконсин, смотрят выпуск новостей после покушения на Трампа Michael M. Santiago / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии, пережил попытку покушения. 13 июля в политика выстрелили в ходе выступления на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела лишь верхнюю часть правого уха Трампа, но у него возникло сильное кровотечение. Бывшего президента эвакуировали со сцены агенты Секретной службы. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще двое ранены и находятся в критическом состоянии. Сам Трамп значительно не пострадал. Его госпитализировали, но он покинул больницу уже спустя три часа и улетел в Нью-Джерси.

Преступника, открывшего стрельбу, убили сотрудники Секретной службы. Федеральное бюро расследований назвало имя подозреваемого в покушении на Трампа — это 20-летний Томас Мэттью Крукс из Бетел-Парк, штат Пенсильвания.

Как пишет The New York Times, он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и вел стрельбу с крыши невысокого соседнего здания, расположенного в 400 футах (примерно 120 метров) от трибуны, на которой выступал Трамп. Крукс успел сделать восемь выстрелов.

Один из участников митинга в интервью «Би-би-си» заявил, что перед стрельбой заметил человека, который полз по крыше с винтовкой. По его словам, он и другие посетители предупредили об этом полицейских, но они ничего не предприняли.

Подробнее о покушении

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное

Подробнее о покушении

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное

Фотограф The New York Times Даг Миллс, работавший на предвыборном митинге Трампа, по всей видимости, сумел запечатлеть пулю, которая пролетела возле головы бывшего президента. На одном из сделанных им кадров виден предполагаемый след от полета пули. То, что это фото действительно может быть изображением выстрела, газете подтвердил отставной спецагент ФБР Майкл Харриган.

Согласно судебной статистике штата Пенсильвания, Томас Крукс ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности. Его мотивы точно не известны. В базе данных американских избирателей Крукс был зарегистрирован как сторонник республиканцев. На нынешних президентских выборах он впервые мог принять участие в голосовании. В 2021 году он пожертвовал 15 долларов через демократическую платформу ActBlue на развитие проекта по повышению явки избирателей Progressive Turnout Project.

В 2022 году Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парка, в которой обучаются около 1 400 учеников. Помимо диплома он получил «звездную премию» в размере 500 долларов от Национальной инициативы по изучению математики и естественных наук.

Вскоре после покушения на Трампа в соцсетях и СМИ стало вирусно распространяться видео, на котором якобы был запечатлен Томас Крукс. Молодой человек с длинными белыми волосами говорил в ролике, что «ненавидит республиканцев, ненавидит Трампа», добавляя при этом, что «вы взяли не того парня».

Журналист «Би-би-си» Шаян Сардаризаде назвал это видео фейковым. Ролик, предположительно, записал блогер-пранкер под ником jewgazing, внешне похожий на Томаса Крукса. После этого он закрыл свои посты от читателей в соцсети Х.

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