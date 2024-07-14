В Дональда Трампа стреляли во время митинга в Пенсильвании. Первые реакции
президент США
Я был проинформирован о стрельбе на митинге в поддержку Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они доставили его [Трампа] в безопасное место. В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это.
премьер-министр Израиля
[Моя жена] Сара и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление.
премьер-министр Венгрии
Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные времена.
бывший президент США
В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике. Мишель и я желаем ему скорейшего выздоровления.
бывший спикер Палаты представителей
Как человек, чья семья стала жертвой политического насилия, я не понаслышке знаю, что политическому насилию любого рода нет места в нашем обществе. Я благодарю Бога за то, что бывший президент Трамп находится в безопасности. Пока мы узнаем подробности этого ужасающего инцидента, давайте молиться о том, чтобы все присутствующие на сегодняшнем митинге бывшего президента остались невредимы.
бывший президент США
Мы с Лорой благодарны за то, что президент Трамп в безопасности после трусливого покушения на его жизнь. И мы благодарим мужчин и женщин из Секретной службы за их быструю реакцию.
премьер-министр Италии
Я выражаю ему [Трампу] сочувствие и желаю скорейшего выздоровления, надеясь, что в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.
Вице-президент США
Мы с Дагом рады, что он не получил серьезных ранений. Мы молимся за него, его семью и всех тех, кто пострадал от этой бессмысленной стрельбы. Мы благодарны Секретной службе США, сотрудникам служб быстрого реагирования и местным властям за их незамедлительные действия. Подобному насилию нет места в нашей стране. Мы все должны осудить этот отвратительный акт и сделать все возможное, чтобы он не привел к новым проявлениям насилия.
бывший президент США
Насилию нет места в Америке, особенно в нашем политическом процессе. Мы с Хиллари рады, что президент Трамп в безопасности, соболезнуем всем тем, кто пострадал в результате нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и благодарны за оперативные действия Секретной службы США.
премьер-министр Великобритании\
Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы передаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, мои мысли со всеми жертвами этого нападения.
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