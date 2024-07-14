ФБР назвало имя подозреваемого в покушении на Трампа. Это 20-летний Томас Мэттью Крукс

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа опознан — это 20-летний Томас Мэттью Крукс из Бетел-Парк, штат Пенсильвания, сообщает The Washington Post со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

Крукс открыл стрельбу во время предвыборного митинга Трампа, проходившего 13 июля в городе Батлер в Пенсильвании. Крукс вел стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 с крыши соседнего здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга.

В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще двое получили ранения и находятся в критическом состоянии. Дональду Трампу оцарапало пулей верхнюю часть уха. У бывшего президента было заметно сильное кровотечение. Сейчас, по словам представителей кампании Трампа, с ним «все в порядке».

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США был застрелен сотрудниками Секретной службы. По данным ФБР, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. В базе данных избирателей Крукс был зарегистрирован на голосование как сторонник республиканцев. Его мотивы выясняются.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлен Крукс. Он говорит, что «ненавидит республиканцев, ненавидит Трампа», добавляя при этом, что «вы взяли не того парня».

Покушение на Трампа Meduza

Подробнее о покушении

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное

Подробнее о покушении

Трамп ранен во время стрельбы на предвыборном митинге. Подозреваемый убит, один из участников митинга погиб. Главное