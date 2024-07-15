Трамп выступает на митинге. Рядом с его головой летит пуля Снимок сделал фотограф The New York Times Даг Миллз. Он рассказал, как это получилось

14 июля было совершено покушение на Дональда Трампа — бывшего президента США и кандидата от республиканцев на выборах в 2024-м. В него стреляли на митинге в Пенсильвании. Подозреваемый в покушении убит сотрудниками секретной службы США.

Даг Миллз — один из самых известных политических фотокорреспондентов США. Сейчас он работает в The New York Times. Он сделал этот снимок.

Даг Миллз снимает американских политиков более 40 лет. В 1990-х годах, будучи сотрудником Associated Press, он получил две Пулитцеровских премии — за съемки первой предвыборной кампании Билла Клинтона и за освещение скандала с Моникой Левински.

Даг Миллз рассказал, как сделал снимок Трампа во время покушения. Фотограф использовал цифровую камеру Sony. Он фотографировал с очень короткой выдержкой 1/8000 — именно это позволило «поймать» пулю в кадр.

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет падает на матрицу фотоаппарата, «рисуя» изображение. Выдержка измеряется в долях секунды и обозначается дробью. Чем больше число в знаменателе дроби, тем короче выдержка. Движущиеся с большой скоростью предметы при длинной выдержке на фото оказываются размытыми, при короткой — более четкими.

Миллз во время стрельбы стоял прямо перед сценой и снимал Трампа крупным планом. По словам фотографа, сначала он подумал, что услышал звуки двигателя машины или мотоцикла.

Я делал снимки, и тогда начались хлопки. И так получилось, что в этот момент мой палец был на кнопке фотоаппарата. Я слышал хлопки и просто продолжал снимать. Я не знал, попало ли что-нибудь в объектив, но когда я загрузил фотографии в свой ноутбук, я увидел пулю, летящую у его головы. Это определенно была пуля, потому что ее не было на предыдущем кадре и не было на следующем.

Бывший сотрудник ФБР, комментируя для The New York Times эту фотографию, заявил, что шанс сделать такой снимок — «один на миллион». Даже если использовать специальные камеры с ультракороткой выдержкой и заранее знать, когда будут сделаны выстрелы. Он отметил, что при стрельбе из винтовки AR-15, которую использовал нападавший, пуля летит со скоростью примерно 970 метров в секунду, то есть при выдержке 1/8000 за время, когда затвор камеры открыт, она пролетает 10-15 сантиметров.

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Трампа ранят в ухо, его закрывают охранники. Спустя несколько мгновений он уже вскидывает кулак в воздух Как выглядело покушение на 45-го президента США. Фотографии

Другие снимки покушения на Трампа

Трампа ранят в ухо, его закрывают охранники. Спустя несколько мгновений он уже вскидывает кулак в воздух Как выглядело покушение на 45-го президента США. Фотографии

Фото на обложке: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images