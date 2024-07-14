Трампа ранят в ухо, его закрывают охранники. Спустя несколько мгновений он уже вскидывает кулак в воздух Как выглядело покушение на 45-го президента США. Фотографии
На 45-го президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок, совершили покушение 13 июля во время митинга в городе Батлер в Пенсильвании. По версии ФБР, в него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. При нападении Трампа ранили в правое ухо. Сотрудники Секретной службы США прикрыли собой бывшего президента и увели его со сцены. Трамп шел в окружении охраны, ударяя кулаком в воздух — так он сигнализировал своим сторонникам, что с ним все в порядке. В результате покушения погиб один из зрителей митинга, двое получили ранения. Стрелка убили сотрудники Секретной службы.
Фотограф The New York Times Даг Миллс, вероятно, сфотографировал пулю, которая пролетела возле головы Трампа. На кадре виден предполагаемый след от полета пули. То, что на фото действительно попал момент выстрела, подтвердил отставной спецагент ФБР Майкл Харриган.