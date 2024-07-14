Трампа ранят в ухо, его закрывают охранники. Спустя несколько мгновений он уже вскидывает кулак в воздух Как выглядело покушение на 45-го президента США. Фотографии

На 45-го президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок, совершили покушение 13 июля во время митинга в городе Батлер в Пенсильвании. По версии ФБР, в него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. При нападении Трампа ранили в правое ухо. Сотрудники Секретной службы США прикрыли собой бывшего президента и увели его со сцены. Трамп шел в окружении охраны, ударяя кулаком в воздух — так он сигнализировал своим сторонникам, что с ним все в порядке. В результате покушения погиб один из зрителей митинга, двое получили ранения. Стрелка убили сотрудники Секретной службы.

Фотограф The New York Times Даг Миллс, вероятно, сфотографировал пулю, которая пролетела возле головы Трампа. На кадре виден предполагаемый след от полета пули. То, что на фото действительно попал момент выстрела, подтвердил отставной спецагент ФБР Майкл Харриган. Фотограф The New York Times Даг Миллс сфотографировал, как пуля пролетает возле головы Трампа

В сторону Дональда Трампа, судя по видео нападения, выстрелили около десяти раз. Вторым выстрелом стрелок ранил Трампа. 13 июля 2024 года Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Получив ранение, Трамп хватается за ухо, после чего прячется за трибуну Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA Участники митинга пытаются укрыться от пуль Gene J. Puskar / AP / Scanpix / LETA

Сотрудники Секретной службы США выбегают на сцену, чтобы прикрыть собой Дональда Трампа, когда продолжают звучать выстрелы Anna Moneymaker / Getty Images Вместе с сотрудниками Секретной службы на сцене появляются вооруженные бойцы спецназа Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Дональд Трамп в окружении охранников поднимается на ноги после покушения Anna Moneymaker / Getty Images Трамп вместе с охранниками поднимается на ноги. Его правое ухо окровавлено, на бывшем президенте нет его красной кепки с предвыборным лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие») Anna Moneymaker / Getty Images

Участники митинга во время покушения на Трампа Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Сотрудники Секретной службы, судя по расшифровке The New York Times, говорят Трампу, что им нужно уходить Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA Когда Трампа поднимают на ноги, он несколько раз повторяет: «Дайте мне обуться!» Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Уходя со сцены, Дональд Трамп в окружении охранников несколько раз вскидывает в воздух правый кулак. В ответ толпа скандирует: «США!» Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA Anna Moneymaker / Getty Images

«Трудно представить себе момент, который бы в большей степени олицетворял чувственную связь Трампа с его сторонниками и его мастерство в современной медиа-эпохе, — пишет газета The New York Times. — Трамп не ушел со сцены, не подав сигнал своим поклонникам, что с ним все в порядке, — даже когда некоторые все еще выли от страха» David Maxwell / EPA / Scanpix / LETA

Агенты Секретной службы уводят Трампа со сцены David Maxwell / EPA / Scanpix / LETA

Когда Трамп спускается по лестнице со сцены, на его лице видны следы крови Anna Moneymaker / Getty Images Трампа подводят к автомобилю Chevrolet Suburban. Он начинает забираться внутрь, но не успевает дверь закрыться, как Трамп поворачивается к толпе и снова взмахивает кулаком вверх Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Ботинок Трампа, оставшийся на сцене после покушения Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Сотрудник секретной службы возле участников митинга Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA Сторонники Трампа после покушения Rebecca Droke / AFP / Scanpix / LETA

Сторонницы Трампа вскоре после покушения на бывшего президента Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA Кадр видео, на котором, предположительно, показан подозреваемый в стрельбе, 20-летний Томас Мэттью Крукс, убитый после покушения. Подозреваемый находился не на самом мероприятии, а на крыше здания в ста метрах по соседству Hank Jenkins / Anadolu / Getty Images

Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Жители Милуоки, штат Висконсин, смотрят выпуск новостей после покушения на Трампа Michael M. Santiago / Getty Images Люди делают селфи у Trump Tower в Нью-Йорке после того, как на Трампа совершили покушение David Dee Delgado / Reuters / Scanpix / LETA

Бегущая строка на здании штаб-квартиры телеканала Fox в Нью-Йорке сообщает после покушения на Трампа, что бывший президент «в порядке» David Dee Delgado / Reuters / Scanpix / LETA

Посетители кафе в Милуоки смотрят новости о покушении на Трампа Al Drago / Bloomberg / Getty Images Выпуск новостей в одном из баров Милуоки, штат Висконсин Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA

Футболка с изображением Трампа после покушения, появившаяся в продаже 14 июля @AlecLuhn Фотография Трампа с поднятым вверх кулаком на обложке британской газеты The Mail on Sunday. Лондон, 14 июля 2024 года Kirsty Wigglesworth / AP / Scanpix / LETA

Сторонники Дональда Трампа молятся возле его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 13 июля 2024 года Saul Martinez / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

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