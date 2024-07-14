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Трампа ранят в ухо, его закрывают охранники. Спустя несколько мгновений он уже вскидывает кулак в воздух Как выглядело покушение на 45-го президента США. Фотографии

Источник: Meduza

На 45-го президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок, совершили покушение 13 июля во время митинга в городе Батлер в Пенсильвании. По версии ФБР, в него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. При нападении Трампа ранили в правое ухо. Сотрудники Секретной службы США прикрыли собой бывшего президента и увели его со сцены. Трамп шел в окружении охраны, ударяя кулаком в воздух — так он сигнализировал своим сторонникам, что с ним все в порядке. В результате покушения погиб один из зрителей митинга, двое получили ранения. Стрелка убили сотрудники Секретной службы.

Фотограф The New York Times Даг Миллс, вероятно, сфотографировал пулю, которая пролетела возле головы Трампа. На кадре виден предполагаемый след от полета пули. То, что на фото действительно попал момент выстрела, подтвердил отставной спецагент ФБР Майкл Харриган.

Фотограф The New York Times Даг Миллс сфотографировал, как пуля пролетает возле головы Трампа
В сторону Дональда Трампа, судя по видео нападения, выстрелили около десяти раз. Вторым выстрелом стрелок ранил Трампа. 13 июля 2024 года
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Получив ранение, Трамп хватается за ухо, после чего прячется за трибуну
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Участники митинга пытаются укрыться от пуль
Gene J. Puskar / AP / Scanpix / LETA
Сотрудники Секретной службы США выбегают на сцену, чтобы прикрыть собой Дональда Трампа, когда продолжают звучать выстрелы
Anna Moneymaker / Getty Images
Вместе с сотрудниками Секретной службы на сцене появляются вооруженные бойцы спецназа
Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA
Дональд Трамп в окружении охранников поднимается на ноги после покушения
Anna Moneymaker / Getty Images
Трамп вместе с охранниками поднимается на ноги. Его правое ухо окровавлено, на бывшем президенте нет его красной кепки с предвыборным лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»)
Anna Moneymaker / Getty Images
Участники митинга во время покушения на Трампа
Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images
Сотрудники Секретной службы, судя по расшифровке The New York Times, говорят Трампу, что им нужно уходить
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Когда Трампа поднимают на ноги, он несколько раз повторяет: «Дайте мне обуться!»
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Уходя со сцены, Дональд Трамп в окружении охранников несколько раз вскидывает в воздух правый кулак. В ответ толпа скандирует: «США!»
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Anna Moneymaker / Getty Images
«Трудно представить себе момент, который бы в большей степени олицетворял чувственную связь Трампа с его сторонниками и его мастерство в современной медиа-эпохе, — пишет газета The New York Times. — Трамп не ушел со сцены, не подав сигнал своим поклонникам, что с ним все в порядке, — даже когда некоторые все еще выли от страха»
David Maxwell / EPA / Scanpix / LETA
Агенты Секретной службы уводят Трампа со сцены
David Maxwell / EPA / Scanpix / LETA
Когда Трамп спускается по лестнице со сцены, на его лице видны следы крови
Anna Moneymaker / Getty Images
Трампа подводят к автомобилю Chevrolet Suburban. Он начинает забираться внутрь, но не успевает дверь закрыться, как Трамп поворачивается к толпе и снова взмахивает кулаком вверх
Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images
Ботинок Трампа, оставшийся на сцене после покушения
Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images
Сотрудник секретной службы возле участников митинга
Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Сторонники Трампа после покушения
Rebecca Droke / AFP / Scanpix / LETA
Сторонницы Трампа вскоре после покушения на бывшего президента
Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA
Кадр видео, на котором, предположительно, показан подозреваемый в стрельбе, 20-летний Томас Мэттью Крукс, убитый после покушения. Подозреваемый находился не на самом мероприятии, а на крыше здания в ста метрах по соседству
Hank Jenkins / Anadolu / Getty Images
Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Жители Милуоки, штат Висконсин, смотрят выпуск новостей после покушения на Трампа
Michael M. Santiago / Getty Images
Люди делают селфи у Trump Tower в Нью-Йорке после того, как на Трампа совершили покушение
David Dee Delgado / Reuters / Scanpix / LETA
Бегущая строка на здании штаб-квартиры телеканала Fox в Нью-Йорке сообщает после покушения на Трампа, что бывший президент «в порядке»
David Dee Delgado / Reuters / Scanpix / LETA
Посетители кафе в Милуоки смотрят новости о покушении на Трампа
Al Drago / Bloomberg / Getty Images
Выпуск новостей в одном из баров Милуоки, штат Висконсин
Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA
Футболка с изображением Трампа после покушения, появившаяся в продаже 14 июля
@AlecLuhn
Фотография Трампа с поднятым вверх кулаком на обложке британской газеты The Mail on Sunday. Лондон, 14 июля 2024 года
Kirsty Wigglesworth / AP / Scanpix / LETA
Сторонники Дональда Трампа молятся возле его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 13 июля 2024 года
Saul Martinez / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
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