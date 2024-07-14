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Покушение на Трампа. Кадры с митинга в Пенсильвании
2 минуты
06:34, 14 июля 2024
На Дональда Трампа
совершили
покушение на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. Нападавший начал стрельбу, ранив бывшего президента США в правое ухо. В результате стрельбы один зритель митинга погиб, двое ранены. Пострадавшего Трампа госпитализировали, уже через три часа он покинул больницу. По данным ФБР, стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, он убит.
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