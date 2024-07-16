В Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Что стало о нем известно за три дня после покушения? ФБР получило доступ к его телефону. Мотивы подозреваемого все еще не ясны

Томас Мэттью Крукс. Фото из школьного альбома, 2020 год Aaron Josefczyk / Reuters / Scanpix / LETA

Технические специалисты ФБР получили доступ к телефону 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, и продолжают изучать его электронные устройства. Об этом говорится в заявлении Федерального бюро расследований, которое вышло 15 июля.

Других подробностей о телефоне Крукса в пресс-релизе не приводится. Как отмечает The New York Times, специалисты анализируют переписку подозреваемого, историю браузера и активность в социальных сетях. В сообщении ФБР не раскрываются подробности, как им удалось получить доступ к телефону Крукса, при этом NYT пишет, что устройство было защищено паролем.

О мотивах Крукса до сих пор ничего не сообщалось.

Покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа произошло 13 июля, во время выступления политика на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

В сообщении ФБР говорится, что за последние два дня сотрудники спецслужбы опросили более 100 человек (в том числе участников митинга, на котором была стрельба, и «других свидетелей»). «То, что они собрали на данный момент, представляет собой не столько его [Крукса] портрет, сколько пустую рамку», — говорится в материале The New York Times.

Пока известно, что Крукс был родом из города Бетел-парк (штат Пенсильвания), который расположен примерно в 70 километрах от места, где проходил предвыборный митинг Трампа. В 2022 году он окончил местную школу, получив премию в размере 500 долларов от Национальной инициативы по изучению математики и естественных наук.

По информации The Washington Post, Крукс жил с родителями. Он работал на кухне в местном доме престарелых, который расположен в нескольких минутах от его дома. Администратор учреждения Марси Гримм заявила, что была шокирована, узнав о стрельбе в Пенсильвании. По ее словам, проблем в работе у Крукса в их учреждении не было и «его биография была чистой». Она отказалась обсуждать подробности его трудоустройства, заявив, что руководство центра сотрудничает со следствием.

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ФБР пока не нашло никаких заявлений Крукса о подготовке покушения, он также никогда не был под следствием. По словам источника The New York Times, в его действиях в интернете пока не обнаружено ничего необычного. Он любил играть в шахматы и видеоигры, а также занимался программированием. При этом у Крукса не было публичного профиля в популярных соцсетях, в том числе в фейсбуке и инстаграме. Администрация платформы Discord заявила, что обнаружила аккаунт, связанный с подозреваемым, но отметила, что пользовались им редко и нет никаких доказательств того, что он использовался для подготовки покушения.

Два бывших одноклассника Крукса заявили, что не замечали за ним ничего подозрительного. Один из них, Зак Брэдфорд, рассказал журналистам, что Крукс был «невероятно умным», а его взгляды в старших классах казались «слегка праворадикальными». По его словам, он помнит несколько случаев, когда одноклассники «недоброжелательно» относились к Круксу.

С одним из одноклассников Крукса также поговорила The Washington Post. По его словам, Крукс были замкнутым, редко говорил о политике в школе и придерживался «умеренных правоцентристских взглядов». Одноклассник рассказал, что, когда имя Крукса было названо в новостях в связи с покушением, он написал ему сообщение, в котором выразил сожаление, что кто-то пытался выдать себя за него. Ответного сообщения он не получил. Потом одноклассник увидел фотографию с застреленным Круксом. «Том был хорошим парнем, я думал, что он проживет хорошую жизнь. Я не знаю, что заставило его так поступить», — сказал он.

С сентября 2021 года по май 2024 года Крукс посещал Общественный колледж округа Аллегейни, где получил диплом младшего специалиста инженерных наук. В комментарии для BBC News представители колледжа заявили, что он окончил учебу с отличием. Никаких дисциплинарных нарушений он не совершал.

Почти сразу после стрельбы на митинге Трампа стало известно, что в базе данных американских избирателей Крукс был зарегистрирован как сторонник республиканцев. Он впервые мог принять участие в голосовании на ближайших президентских выборах. В 2021 году он пожертвовал 15 долларов через платформу ActBlue на развитие проекта по повышению явки избирателей Progressive Turnout Project.

BBC News пишет, что в течение как минимум года Крукс был членом местного стрелкового клуба Clairton Athletes Club, в котором состоят более двух тысяч человек. Информацию о членстве Крукса подтвердили изданию в самом клубе. Клуб предоставляет несколько стрельбищ, в том числе комплекс с мишенями на расстоянии до 171 метра. Ходил ли Крукс в клуб и если да, то насколько регулярно, в публикации не уточняется.

The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования ФБР, сообщила, что винтовка, из которой Крукс стрелял в Трампа, была легально куплена отцом подозреваемого еще в 2013 году. По словам собеседника газеты, утром 13 июля, то есть в день покушения, Крукс купил 50 патронов в местном оружейном магазине Allegheny Arms.

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