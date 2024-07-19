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Война Восемьсот семьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июля читайте здесь.
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- Под натиском российской армии ВСУ уступают позиции, которые держали долгие месяцы — и даже годы. Где ждать кульминации наступления ВС РФ? Карта боев на 19 июля.
Главные новости ночи и утра
- Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью 19 июля российские войска нанесли удары по жилой застройке в центре города Чугуева. Под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. По последним данным, ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. Угрозы их жизни нет, состояние раненых оценивается как среднее и легкое.
- В ночь на 19 июля российские средства ПВО уничтожили над несколькими регионами 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. 11 дронов были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и еще пять — над аннексированным Крымом и Черным морем. В Курске два человека получили ранения и ожоги в результате падения обломков беспилотника.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си» заявил, что альянс и Европа должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется на десять лет или может продлиться даже дольше. «Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается», — сказал он.
- Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут 19 июля телефонный разговор, утверждают источники CNN. Это будет их первый разговор с тех пор, как Трамп покинул должность президента США.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не может сбивать российские ракеты над Украиной. Так он отреагировал на призыв Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. «Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США тоже очень четко высказываются по этому поводу», — сказал канцлер ФРГ.