Россия нанесла удар по Николаеву. По словам Зеленского, ракета попала в детскую площадку. Есть погибшие и раненые

В Николаеве днем 19 июля произошел взрыв, сообщил глава города Александр Сенкевич. В Воздушных силах ВСУ заявили, что по Николаеву нанесли ракетный удар.

По словам главы Николаева, зафиксировано попадание по жилому району. На место выехали бригады скорой помощи, сообщил председатель Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Как заявил автор телеграм-канала «Николаевский Ванек» (предположительно, его ведет Виталий Ким), крылатая ракета Х-59 попала в забор в городском дворе. По его словам, в результате попадания ракеты погиб 10-летний ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его данным, ракета попала «в детскую площадку вблизи обычного дома». По словам Зеленского, погибли три человека, в том числе ребенок, ранены пять.

«Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира», — сообщил Зеленский.

Госпитализированы около 10 человек, сообщил телеграм-канал «Новости Николаева» со ссылкой на вице-мэра города Виталия Лукова.

Еще одно попадание ракеты зафиксировали на территории Николаевской области, рассказал Виталий Ким. Он не привел другие подробности.