Минобороны РФ отчиталось о 19 сбитых за ночь дронах. В Курске двое пострадавших

В ночь на 19 июля российские средства ПВО уничтожили над несколькими регионами 19 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

11 дронов были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской и еще пять — над аннексированным Крымом и Черным морем.

В Курске два человека получили ранения и ожоги в результате падения обломков беспилотника, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Пострадавшим, находившимся на улице Дружининской, оказали медицинскую помощь на месте.

Главы Белгородской области и Крыма о последствиях ночных атак не сообщали.