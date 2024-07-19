Ничто из того, что случилось со мной в последние два года, даже близко не может сравниться со страданиями, которые ежедневно испытывают люди во время войны в Украине. Я всегда был убежден, что эту войну нельзя было начинать. Это варварство, и Украина платит за него страшную цену. Это также знаменует конец целой эпохи в России. У страны была возможность пойти другим путем. Мы все участвовали в этой попытке построить другую, лучшую и современную Россию.

Мы от России. Всё. Все высказали свое мнение. Я не хочу оглядываться назад. Я хочу смотреть вперед и создавать что-то новое. Многие эксперты считают, что всего через несколько лет искусственный интеллект может достичь уровня, превышающего человеческий. Это имеет эпохальное значение — как создание печатного станка. Я хочу повлиять на то, в каком направлении будет развиваться эта революция. Нам удалось собрать более тысячи айтишников из России, в том числе тех, кто создал всю техническую инфраструктуру для «Яндекса».

В мы создаем компьютерную инфраструктуру, необходимую разработчикам искусственного интеллекта, чтобы обучать свои модели. Наша цель — стать одним из крупнейших в мире независимых провайдеров в этой области. Мы надеемся выйти на прибыль менее чем через год.

Больше нет никаких связей с нашей прежней компанией в России. Теперь мы — западная компания. И мы по-прежнему котируемся на американской технологической бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Я уверен, что торги, приостановленные после начала войны, возобновятся. После продажи российского бизнеса у нас на счетах более двух миллиардов долларов и нет долгов. Этого достаточно для начала.

Я жалею, что мы не закрыли «Яндекс.Новости» после того, как в 2017 году вступил в силу закон о новостных агрегаторах. Он запрещал компиляцию всех русскоязычных источников и разрешал только те, что имели государственную лицензию. После февраля 2022 года мы мало что могли сделать с этим сервисом, потому что покинули страну. Мы больше не имели оперативного контроля над компанией. Мы продали «Яндекс.Новости» сразу после начала войны.

Я много размышлял последние несколько лет. И понял, что лучшее, чего я могу добиться в жизни, — снова построить что-то новое. Но, конечно, в 60 лет я понимаю, что Nebius — это, наверное, последний большой проект в моей жизни.

Это краткий пересказ интервью Аркадия Воложа немецкому изданию Der Spiegel. Высказывания Воложа незначительно отредактированы с сохранением смысла.

о сделке по продаже «Яндекса»

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

о сделке по продаже «Яндекса»

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

Фото на обложке: Дмитрий Астахов / ТАСС / Profimedia