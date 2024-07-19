Российская армия ударила по жилым кварталам Чугуева. Ранены девять человек

Войска РФ ранним утром около 4:00 19 июля нанесли два удара по жилой застройке в центре города Чугуева, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Под огонь попали жилые дома, объекты торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. По словам чиновника, первый удар пришелся рядом с домом — сгорели девять автомобилей, повреждены стекла в трех многоэтажных домах, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, недостроенное пятиэтажное здание и частный дом, рассказал Синегубов.

По последним данным, ранены девять местных жителей, в том числе 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями. Угрозы их жизни нет, состояние раненых оценивается как среднее и легкое.

В Нацполиции Украины добавили, что российские военные наносили удары по Чугуеву из ракетных комплексов «Искандер».

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