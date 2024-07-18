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Война Восемьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июля читайте здесь.
Что нового к полудню
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ходе своего второго срока в должности хочет превратить ЕС в оборонный союз. Среди ее предложений — создание общеевропейской системы ПВО, увеличение числа офицеров береговой и пограничной охраны до 30 тысяч человек, введение должности еврокомиссара по вопросам обороны.
- Планы Урсулы фон дер Ляйен придают Евросоюзу «военную окраску» и подтверждают общий настрой европейских государств на «милитаризацию, нагнетание напряженности, на конфронтацию и опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», заявил в ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Украине из-за аварий на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений 11 областях, сообщает «Укрэнерго». В течение всего дня будет ограничена подача электроэнергии в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
- Российские войска готовятся к новому наступлению в Запорожской области, заявил в эфире телеканала «Эспрессо„советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Враг снова концентрируется в Запорожской области. Причем в этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска и Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. То есть ближе к линии фронта. Одновременно с этим видим, как они снимают резервы и подразделения, которые разместили на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря. Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и опрокидывают резервы на север Донетчины.
Главные новости ночи и утра
- Минобороны РФ заявило, что отразило массированную атаку украинских воздушных и морских дронов на аннексированный Крым. По данным военного ведомства, в ночь на 18 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Крымом 33 беспилотника самолетного типа, а также десять безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова. О еще одной атаке безэкипажных катеров утром 18 июля сообщал глава Новороссийска Андрей Кравченко. Также ночью ПВО сбили два беспилотника в небе над Брянской областью.
- Российская армия в ночь на 18 июля нанесла комбинированный удар по Украине, применив 16 беспилотников типа «Шахед» и три управляемые авиационные ракеты: две Х-59/Х-69 и одну Х-35. Командование Воздушных сил ВСУ заявляет, что поразило все 16 дронов и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.
- В Харьковской области в селе Глушковка после удара авиабомбой повреждены четыре дома, один из них загорелся. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80 лет, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов. В селе Петропавловка в результате сброса боеприпаса с дрона ранена местная жительница. В Полтавской области в результате атаки беспилотников повреждены частный дом и двор в Кременчугском районе, пострадавших нет, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин. В Днепропетровской области, как сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак, за ночь сбили две ракеты и пять беспилотников.
- Легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины, утверждает, что его сторонникам удалось сжечь военную технику на аэродроме Большое Савино вблизи Перми. Независимых подтверждений этой информации не поступало.
- Войска РФ захватили село Калиновка в Донецкой области, сообщает украинский OSINT-проект Deep State, анализирующий обстановку на фронте по открытым данным. Также за последние сутки российские военные продвинулись возле Карловки и в Железном Донецкой области.
Что еще:
- Как минимум 788 украинских военнослужащих пропали без вести в ходе оборонительной операции в селе Крынки, где с осени 2023 года находится небольшой плацдарм ВСУ на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. Это данные полиции Украины с октября 2023-го по конец июня 2024 года, говорится в статье «Слідство.Інфо», посвященной бойцам ВСУ, воюющим в Крынках. За тот же период, по информации украинских правоохранительных органов, из Крынок удалось вывезти и похоронить 262 убитых военнослужащих ВСУ.
- Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезжать на свою территорию автомобилям с белорусскими номерами. Въезд через пограничные пункты Эстонии будет запрещен для всех транспортных средств с белорусскими номерными знаками за исключением гуманитарных грузов и дипломатических номеров.
- В оккупированном Луганске снесли памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам голодомора». Местные власти заявили, что монументы установили националисты в «украинский период». В действительности первый памятник появился в городе еще до распада СССР в 1990 году.