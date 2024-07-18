Война Восемьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Враг снова концентрируется в Запорожской области. Причем в этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска и Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. То есть ближе к линии фронта. Одновременно с этим видим, как они снимают резервы и подразделения, которые разместили на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря. Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и опрокидывают резервы на север Донетчины.