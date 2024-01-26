Художницу из Гатчины и ее мужа арестовали за распространение антивоенных листовок. Их обвиняют в призывах к терроризму

Городской суд Гатчины Ленинградской области арестовал местную художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко по обвинению в призывах к терроризму (статья 205.2 УК), сообщает «Новая газета Европа». Супружескую пару отправили в СИЗО до 29 февраля.

Дюдяеву и Доценко задержали 24 января, пишет «ОВД-Инфо», в их квартире прошел обыск, после которого супругов доставили на допрос в местное управление ФСБ.

По версии следствия, подозреваемые распространяли салфетки с антивоенными надписями и призывами к расправе над Владимиром Путиным на полках с продуктами в гипермаркете «Лента». Надписи были сделаны на украинском языке. В частности, на одной из листовок Дюдяева написала фразу «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Как утверждают силовики, эскиз листовок был найден при обыске в квартире художницы.

Как отмечает «Новая газета Европа», Анастасии Дюдяевой 46 лет, последние годы она работала художником-оформителем. У Дюдяевой двое взрослых детей от первого брака. Ее муж, 63-летний Александр Доценко — уроженец Украины, он работал детским тренером по легкой атлетике.

В ноябре 2023 года Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима художницу Сашу Скочиленко. Ее признали виновной в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стало то, что художница в апреле 2022 года разместила в магазине вместо ценников антивоенные листовки.

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