788 украинских военных пропали без вести в боях за село Крынки Херсонской области. Там находится плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

788 украинских военнослужащих пропали без вести в ходе оборонительной операции в селе Крынки, где с осени 2023 года находится небольшой плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Это данные полиции Украины с октября 2023-го по конец июня 2024 года, говорится в статье «Слідство.Інфо», посвященной бойцам ВСУ, воюющим в Крынках. За тот же период, по информации украинских правоохранительных органов, из Крынок удалось вывезти и похоронить 262 убитых военнослужащих ВСУ.

При подготовке материала журналисты поговорили с десятком матросов, лодочников и медиков из разных бригад морской пехоты, которые либо сами были в Крынках, либо доставляли туда людей. Большинство из них рассказали, что оборона села с самого начала была «сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом». «Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму», — рассказал один из офицеров, участвовавший в этой операции.

Некоторые из участников высадки на Крынках считают, что сначала оборонять село и пробовать расширять плацдарм еще было возможно. Однако когда в конце зимы Крынки в ходе боев и обстрелов были полностью уничтожены, задача по удержанию этих позиций стала для многих военных «дорогой в один конец». При этом «Слідству.Інфо» удалось отыскать людей, которые были в Крынках трижды.

Морпехи, говорившие с журналистами, утверждают, что российские военные пленных в Крынках не берут. Однако, отмечает издание, в списках военнопленных, предназначенных для обмена, встречаются имена бойцов, пропавших в районе села.

Крынки — село на левом берегу Днепра в Херсонской области. Войска РФ захватили его в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. В 2023 году ВСУ удалось в ходе контрнаступления закрепиться в Крынках и создать там небольшой плацдарм.

В феврале 2024 года на тот момент еще министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что ВС РФ «зачистили» Крынки. Украинская сторона назвала эти заявления «манипуляцией и фальсификацией фактов».

Материал «Слідство.Інфо» о плацдарме ВСУ в Крынках вышел на фоне сообщений СМИ, в том числе украинских, о том, что военные Украины отошли из села. Украинский военный источник рассказал «Би-би-си», что ВСУ покинула Крынки, но удерживает другие плацдармы на левом берегу Днепра. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил «Слідству.Інфо», что украинские военные продолжают оборонительную операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, в частности, в районе Крынок.

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