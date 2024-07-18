Кадр из видео с FPV-дрона, снятого 118-й бригадой ВСУ ВСУ

Телеканал «Настоящее время» и связанный с ним расследовательский проект «Система» выпустили расследование об убийстве военного, которого застрелил сослуживец в районе Работино в Запорожской области. Видео в низком разрешении, снятое дроном, ранее широко разошлось в провоенных телеграм-каналах. Также запись показали в эфире телеканала «Россия 24», российские пропагандисты утверждали, что это украинские военные.

Авторы расследования проанализировали видео убийства, которое сделал беспилотник, получив оригинальную запись в большом разрешении от военнослужащих 118-й бригады ВСУ (эта бригада запустила дрон). По нескольким признакам журналисты установили, что в кадр попали российские военные, а не украинские.

В видео трое военных в камуфлированной одежде без опознавательных знаков бегут по дороге. Рядом с одним из них взрывается беспилотник. Военный падает, очевидно, получив ранения. Сослуживец, бежавший за ним, подходит к раненому. Тот показывает ему на свою голову. Сослуживец убивает раненого выстрелом в голову. Военный, получивший ранения и впоследствии убитый, показан в видео без оружия.

Внимание. В видео показан момент убийства. Просим чувствительных людей не смотреть его.

В оригинальном видео, подчеркивают авторы расследования, можно рассмотреть детали, неразличимые в версии записи, которую публиковали телеграм-каналы. Вот какие моменты выделили авторы расследования:

Из-под камуфляжных штанов убитого военного выглядывает полоска нижнего белья. Это китайские трусы BOKAI, которые распространены в России. Раньше такие трусы также продавали и в Украине, но как минимум последние два года их почти невозможно купить.

Штаны на военных на видеозаписи похожи на линейку камуфлированной одежды A-Tacs FG, которую носят российские военные. При этом в украинских магазинах также можно купить штаны такой расцветки.

В видео можно разглядеть автомат, из которого военный убивает сослуживца. Это АК-12, который «Калашников» запустил в производство в 2018 году. Судя по видео на российских военных ресурсах, российские солдаты ранее использовали АК-12 в Работино, где снято видео. При этом у ВСУ есть трофейные автоматы АК-12.

Журналисты «Настоящего времени» получили от ВСУ съемку с камеры FPV-дрона, который наносит удар по одному из военных. На записи показан момент поражения. «Наличие второй съемки отчетливо указывает на то, что весь сюжет — не постановка», — говорится в материале.

Журналисты поговорили с двумя военнослужащими 118-й бригады ВСУ, которые стали свидетелями того, как один военный убивает другого. Оператор дрона с позывным «Шустрый», снявший видео, рассказал, что увидел в траншее четырех человек: один из них был мертв, а трое других, по его мнению, нет, поскольку вокруг них не было крови и мух. Когда к ним подлетел FPV-дрон, трое военных вскочили и побежали от него, дрон ударил по военному, который бежал в центре.

«Было видно, что он не встанет, что ему перебило ноги и что эвакуация до него туда 100 процентов не доедет. Рядом пробегал его побратим, и он показал ему рукой, мол, добей меня, пожалуйста. И тот без всякого сочувствия взял и моментально его прихлопнул. Я был немного шокирован. Это ж твой побратим. А ты его берешь и так убиваешь. Могли б постараться хотя бы в кусты его оттащить», — рассказал Шустрый.

Также с журналистами поговорил украинский военный с позывным «Тихоня», он управлял FPV-дроном, который нанес удар по военному. По словам Тихони, двое военных, оставшихся в живых, убежали и пытались спрятаться в кустах, но скоро ВСУ нанесли по ним удар другим дроном. Шустрый утверждает, что никто из трех российских военных, попавших в видео, не выжил. Журналисты отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию о том, что двое оставшихся членов этой группы погибли.

Что уже сообщалось об этом

На «России 24» показали видео, как военный убивает раненого сослуживца В сюжете утверждается, что это украинцы. Аналитики считают, что это россияне. «Военкоры» заявляли, что запись — украинский «фейк»

Что уже сообщалось об этом

На «России 24» показали видео, как военный убивает раненого сослуживца В сюжете утверждается, что это украинцы. Аналитики считают, что это россияне. «Военкоры» заявляли, что запись — украинский «фейк»