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Война Восемьсот семьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 июля читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- Минобороны РФ заявило, что за ночь на территории России было сбито пять беспилотников. По данным военного ведомства, два дрона уничтожили над Брянской областью, еще два — над Воронежской, еще один — над Белгородской. Об атаке беспилотника также сообщил исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов. В результате сброса взрывного устройства с дрона пострадал один человек.
- Полиция Армении отпустила 25-летнего россиянина Ивана Ч., которого разыскивают в России по делу о самовольном оставлении части. Россиянина задержали в аэропорту Звартноц в Ереване в ночь на 15 июля, когда он прилетел из Казахстана.
- Украина и Россия проведут большой обмен пленными, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным издания, на свободе окажутся 180 человек. Ожидается, что сделка по обмену будет заключена уже 17 июля при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.