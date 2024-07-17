«Важные истории» выяснили, что разработкой российских дронов занимается физик, работавший над проектами ЦЕРН. Он родился в Луганске и учился в Киеве

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину бывший менеджер «Ростеха» основал конструкторское бюро «Стратим», которое собирает беспилотники для российской армии. Главным конструктором в нем стал физик-ядерщик, родившийся в Луганске и учившийся в Киеве. Работу в КБ он совмещает с работой в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), выяснили «Важные истории».

Основателем московского КБ «Стратим» издание называет Ивана Бежанова, до войны работавшего в представительствах английской PricewaterhouseCoopers и американской McKinsey, а затем ушедшего на руководящие позиции в структуры госкорпорации «Ростех». Сам он, рассказывая о работе своего КБ провластным СМИ, представлялся позывным «Оби Ван» и скрывал лицо, но «Важные истории» отмечают, что информация о нем была в открытых источниках.

Рассказывая о запуске конструкторского бюро, Бежанов говорил, что принял такое решение, «когда от волонтеров стала доходить информация о дефиците беспилотников», а большое влияние на него оказал «военкор» Владлен Татарский. «Важные истории» также отмечают, что до войны Бежанов проходил «марафоны желаний» Елены Блиновской, ездил на шаманские обряды в Бурятию и лечился от коронавируса с помощью мастера по «психосоматике».

Летом 2022 года к команде КБ присоединился молодой ученый Александр Махнев. Его биографию «Важные истории» описывают так: родом из Луганска, после 2014 года перебрался в Киев, учился в Киевском политехе, а магистратуру заканчивал уже в российском МФТИ. После этого Махнев работал в Институте ядерных исследований (ИЯИ) РАН в Троицке.

В апреле 2022 года в журнале The European Physical Journal вышла статья, одним из соавторов которой был указан Махнев — в составе российской команды на женевском эксперименте ЦЕРН. Затем последовал еще ряд статей о результатах экспериментов на объектах ЦЕРН, соавтором которых был Махнев — последняя вышла в апреле 2024 года, пишут «Важные истории».

Вместе с этим Махнев, как выяснило издание, руководил инженерной командой КБ. Журналисты также заметили его на одном из видео с выставки «Дронница 2023» в Великом Новгороде, где «Стратим» представлял первые образцы собственного производства — он приводил в порядок стенд компании. Основатель КБ Бежанов, не называя имени, рассказывал о главном конструкторе бюро, что он был «одним из ученых, работавших над проектом Большого адронного коллайдера в ЦЕРН».

Еще двое сотрудников КБ, имена которых установили «Важные истории», — это учившийся в магистратуре «Сколтеха» Кузьма Федорович и выпускник Казанского технического НИУ им. Туполева и МАИ Дмитрий Круглов. В своем резюме Круглов, как выяснили журналисты, пишет, что скопировал американский беспилотник ALTIUS-600 — США предоставляли такие Украине. Журналисты отмечают, что на сайте КБ «Стратим» есть модель под названием «Ласточка», которая внешне схожа с американским дроном, однако уступает ему по характеристикам.

Махнев, по данным журналистов, сейчас занимает должность младшего научного сотрудника отдела экспериментальной физики ИЯИ в Троицке. В просьбе рассказать о разработке дронов и работе в ЦЕРН он отказал, пояснив, что это «публично увяжет несколько сторон жизни», которые он «старается разносить».

В ЦЕРН заявили, что деятельность организации «направлена на мирные фундаментальные исследования» и в ней «нет военного аспекта», напомнив о прекращении сотрудничества с российскими учеными. Соответствующее решение начнет действовать с ноября 2024 года.

Фото на обложке: Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia