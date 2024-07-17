В Германии бизнесмену дали почти семь лет за поставку в Россию комплектующих для беспилотников «Орлан-10». Его жена получила условный срок

Верховный земельный суд Штутгарта приговорил бизнесмена из федеральной земли Саар к шести годам и девяти месяцам лишения свободы по делу о поставках комплектующих в Россию в обход санкций, сообщает Deutsche Welle.

Жене бизнесмена, которая также стала фигуранткой дела, назначили 21 месяц лишения свободы условно. Как отмечается, у обоих подсудимых есть и немецкое, и российское гражданство. Их имена не называются.

Согласно материалам дела, 59-летний бизнесмен более 15 лет торговал электроникой, а в последнее время руководил двумя компаниями в Сааре. С января 2020 года по май 2023-го он продал более 120 тысяч деталей российским компаниям, связанным с производством военной техники, в том числе беспилотника .

После полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза бизнесмен продолжил экспортировать различные комплектующие, купленные в Европе и США, в Россию. Как отметили в суде, подсудимый знал, что его товары попадут к производителям военной техники. При этом с началом войны он стал указывать в качестве покупателей деталей компании в Гонконге, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и ​​Турции, хотя фактически комплектующие отправлялись в Россию.

54-летнюю жену бизнесмена, которая руководила одной из его компаний, признали его соучастницей.

О деле стало известно в августе 2023 года. В сообщении прокуратуры подозреваемый был представлен как Вальдемар В. Издание «Важные истории» отмечало, что под описание прокуратуры подходит директор Weicom Вальдемар Вайрих, который занимается в Сааре поставками промышленной техники. Вайрих состоит в партии «Левых», которая, в частности, организует марши против поставок оружия Украине.

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