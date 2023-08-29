Гражданин ФРГ и РФ арестован в Германии по делу о поставках в Россию электронных комплектующих для производства военной техники, в том числе беспилотников , которые российские военные используют на войне в Украине.

28 августа следственный судья Федерального суда выдал ордер на арест подозреваемого по делу об обходе санкций ЕС и распорядился о дальнейшем содержании под стражей до суда, сообщила прокуратура Германии. Новый ордер заменяет ордер, выданный окружным судом Мангейма, по которому подозреваемый находился в заключении с 8 марта 2023 года.

По версии следствия, подозреваемый с января 2020 года по март 2023 года не менее 26 раз экспортировал в Россию комплектующие на 715 тысяч евро. Первоначально он заказывал товары в Германию из-за границы, а затем экспортировал их в РФ, а после начала полномасштабной войны перешел на поставки через Дубай и Литву.

В сообщении прокуратуры подозреваемый представлен как Вальдемар В. (его фамилия не раскрывается) из федеральной земли Саар, расположенной на границе с Францией и Люксембургом. Как отмечает издание «Важные истории», под описание прокуратуры подходит директор Weicom Вальдемар Вайрих, который занимается в Сааре поставками промышленной техники. Вайрих состоит в партии «Левых», которая, в частности, организует марши против поставок оружия Украине.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя заявление прокуратуры Германии, сообщил, что Ермака-Макфола продолжит анализ компонентов дронов «Шахед», «Орлан» и «Ланцет», ранее представленный партнерам. «Наша цель — лишить российский ВПК возможностей производить вооружение», — заявил Ермак. По его словам, без иностранных компонентов Россия не сможет создавать оружие.

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