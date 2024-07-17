Администратор чата сторонников войны заявила, что готова выступить в суде в защиту педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в «фейках» об армии

Блогер и администратор телеграм-чата, где собираются сторонники российского вторжения в Украину, Валерия Браца заявила, что готова прийти в суд как свидетель защиты педиатра Надежды Буяновой, которую обвиняют в «фейках» про армию из-за жалобы вдовы российского военного. Об этом Браца сказала «Русской службе Би-би-си».

Валерия Браца родилась в Украине. Украинские СМИ называли ее жительницей Полтавской области, которая «сбежала за границу». По словам самой Брацы, в 2022 году она «заняла свою гражданскую позицию и из Европы переехала в Россию». В своих стримах она рассказывает о политике и войне в Украине с пророссийских позиций, отмечает «Би-би-си».

31 января 2024 года вдова участника российского вторжения Анастасия Акиньшина прислала видео именно в телеграм-чат Брацы, в котором рассказывала о том, что врач Надежда Буянова назвала погибшего на войне отца ее ребенка «законной целью Украины».

По словам Брацы, Акиньшина представилась в чате замужней женщиной, у которой муж на « ». При этом «Би-би-си» пишет, что к тому времени Акиньшина была разведена, а мужчина уже погиб на фронте.

Браца обвинила Акиньшину в «неадекватности». По ее словам, вдова присылала в чат видео, на котором уговаривала семилетнего сына дать показания на педиатра. «Би-би-си» пишет, что в распоряжении издания есть эта запись. На видео мальчик говорит, что «боится тетю» и поэтому не хочет идти в суд.

Через некоторое время, как утверждает Браца, Акиньшина вышла из чата и с тех пор «клевещет и травит» блогера в интернете. По словам Брацы, Акиньшина якобы выкладывала личную информацию участников чата в другие чаты, где сидят украинцы, русские нацисты и либералы.

«Она ходит и говорит, что я незаконно получила гражданство, маткапитал, ипотеку. Я говорю: детка, ты больная на голову? Ты точно так же сказала про эту Буянову, что она незаконно живет в России. Человек 30 лет в России прожил и людей пролечил! Стало очень интересно, а не подкупили ли ее ЦИПсОшники [ЦИПсО — Центр информационно-психологических операций, часть армии Украины]? Не подкупили ли ее либералы, чтобы поднять этот межнациональный конфликт россиян с украинцами во время СВО?» — сказала Браца «Би-би-си».

Браца заявила, что готова прийти в суд, где рассматривается дело Буяновой. По ее словам, она «не хотела сначала в суды влезать», но понимает, что «справедливость должна восторжествовать».

«Она очень много льет грязи, неправды, клевеща на украинцев. Что ей Буянова плохого сделала? 30 лет поднимала экономический фон страны, живя в России, лечила детей?» — говорит блогер.

Сама Акиньшина утверждает, что администраторы чата распространили видео, которые она записывала лишь для его участников, после чего эти ролики появились в телеграм-канале Mash. После этого, по словам вдовы, ее начали травить в интернете и ей пришлось общаться с правоохранительными органами. Акиньшина обвинила Брацу в травле и публикации ее личной информации.

Уголовное дело против педиатра московской детской поликлиники № 140, 67-летней Надежды Буяновой было заведено в феврале после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова утверждает, что не говорила этого. Дело завели по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Сначала суд назначил Буяновой запрет определенных действий, но затем перевел в СИЗО.

После возбуждения дела поликлиника уволила Надежду Буянову. В июле 2024 года Тушинский суд Москвы признал незаконным приказ об увольнении педиатра из поликлиники.

13 июня в суде зачитали показания семилетнего сына вдовы. Самого ребенка вызывать для допроса судья отказалась, поэтому в ходе заседания были озвучены его показания, которые взял оперативник ФСБ. «Находясь в кабинете врача, я стал баловаться с мылом и раковиной. Врач спросила у мамы: „Что это за поведение у вашего сына?“. Мама сказала, что я переживаю за папу, потому что нашего папу убили на СВО. Потом врач сказала маме, что папа был законной целью Украины, Россия — страна-агрессор и что Россия убивала мирных жителей на Украине. От услышанного я почувствовал себя плохо, потому что она говорит плохие вещи о папе. Это не так, потому что папа — наш герой, он защищал нашу страну Россию», — цитировали в суде показания мальчика.

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