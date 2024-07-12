Суд решил восстановить на работе врача Надежду Буянову. Ее уволили и обвинили в «фейках» об армии после жалобы вдовы военного

Тушинский суд Москвы признал незаконным приказ об увольнении из поликлиники педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в «фейках» о российской армии, сообщает SOTAvision.

Суд постановил, что Буянова должна быть восстановлена в должности, а поликлиника обязана выплатить ей 928 тысяч рублей за вынужденный прогул, а также 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, сообщил корреспондент SOTAvision из зала суда, медицинское учреждение, уволившее Буянову, должно заплатить 12 тысяч рублей в пользу государства.

Против восстановления Буяновой на работе возражали как представители поликлиники, выступавшей ответчиком по иску, так и прокуратура. Однако суд принял сторону Буяновой.

В отношении терапевта московской детской поликлиники № 140 67-летней Надежды Буяновой в феврале возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. Она утверждала, что во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что не говорила этого. Дело завели по по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Буянову отправили в СИЗО, а ее квартиру при обыске разгромили. Российские врачи в начале мая запустили петицию с требованием немедленного освобождения педиатра из-под стражи. Буянова, по состоянию на 12 июля, оставалась в СИЗО.

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Дело Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»