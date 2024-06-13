«Врач сказала, что папа был законной целью Украины. Я почувствовал себя плохо». На суде по делу педиатра Надежды Буяновой огласили показания семилетнего сына убитого военного

В Тушинском районном суде Москвы в рамках процесса против педиатра Надежды Буяновой 13 июня зачитали показания семилетнего сына вдовы российского военного Анастасиии Акиньшиной, из-за жалобы которой возбудили дело. Об этом пишет «Медиазона».

Дело против 68-летней Буяновой было заведено в феврале. Подавшая на нее жалобу Анастасия Акиньшина — вдова погибшего в Украине контрактника — утверждала, что во время приема та назвала ее покойного мужа «законной целью Украины». Завести дело потребовал лично глава СК Александр Бастрыкин. Изначально Буянову обвиняли в распространении «фейков» о российской армии без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 207.3 УК), однако затем обвинение ужесточили, переквалифицировав его на распространение «фейков» по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Первоначально Буяновой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако в апреле после ужесточения обвинения ее перевели в СИЗО. В начале мая российские врачи запустили петицию с требованием немедленного освобождения Буяновой из-под стражи.

Самого ребенка вызывать для допроса судья отказалась, поэтому в ходе заседания были озвучены его показания, которые взял оперативник ФСБ.

Согласно материалам дела, мальчик рассказал, что во время приема у Буяновой «стал баловаться с мылом и раковиной», после чего педиатр спросила у его матери: «Что это за поведение у вашего сына?» «Мама сказала, что я переживаю за папу, потому что нашего папу убили на СВО», — цитируются слова мальчика в материалах.

Потом врач сказала маме, что папа был законной целью Украины, Россия — страна-агрессор и что Россия убивала мирных жителей на Украине. От услышанного я почувствовал себя плохо, потому что она говорит плохие вещи о папе. Это не так, потому что папа — наш герой, он защищал нашу страну Россию. Потом мама сказала мне, чтобы я вышел из кабинета. Я вышел и слышал, как мама плакала. Затем мы с мамой пошли к другому врачу, и она все рассказала.

На вопрос оперативника, точно ли он запомнил слова врача, мальчик, как следует из материалов, ответил: «Да, я их помню, потому что в этот момент я очень испугался после сказанных слов о папе».

Буянова не признает вину и настаивает, что Акиньшина ее оговорила. Поликлиника, в которой произошел инцидент, сообщила, что не располагает аудиозаписью приема, хотя такие вести такие аудиозаписи департамент здравоохранения Москвы требует с декабря 2023 года.

В случае признания виновной Буяновой грозит до десяти лет лишения свободы.

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