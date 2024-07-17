Полиция отпустила российского дезертира, задержанного в аэропорту Еревана

Полиция Армении отпустила 25-летнего россиянина Ивана Ч., которого разыскивают в России по делу о самовольном оставлении части. Об этом изданию «Астра» сообщил глава Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи (ХГА), правозащитник Артур Сакунц.

Россиянина задержали в аэропорту Звартноц в Ереване в ночь на 15 июля, когда он прилетел из Актау в Казахстане. По данным армянской полиции, правоохранительные органы Нижегородской области объявили Ивана Ч. в розыск в апреле 2023 года.

В беседе с «Астрой» Сакунц рассказал, что Ивана должны были отпустить под обязательство о явке (аналог подписки о невыезде в России), но достоверно это неизвестно, поскольку россиянин покинул отделение полиции после решения прокурора, не дожидаясь адвоката.

Известны еще два случая задержания в Армении российских военнослужащих, дезертировавших из армии. Причем оба задержания, как сообщалось, проводили сотрудники российской военной полиции. Первого из задержанных, Дмитрия Сетракова, в итоге доставили в Россию. Где сейчас находится второй россиянин, Анатолий Щетинин, неизвестно. Еще в мае он находился на российской военной базе в армянском Гюмри, но отказался от помощи правозащитников, предположительно, под давлением.

13 июля в аэропорту Еревана армянские пограничники задержали учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко, на которую в России завели дело о «фейках» про российскую армию. Через несколько часов ее отпустили под обязательство о явке. Местные правозащитники считают, что риска экстрадиции Таранушенко нет, но выехать из страны учитель пока не сможет.

Читайте также

В Армении задержали дезертировавшего из армии россиянина. Он заявил, что сам решил вернуться в Россию, узнав, что его дело закрыто Но из Армении его не выпускают. Правозащитники сомневаются, что дело действительно прекращено

Читайте также

В Армении задержали дезертировавшего из армии россиянина. Он заявил, что сам решил вернуться в Россию, узнав, что его дело закрыто Но из Армении его не выпускают. Правозащитники сомневаются, что дело действительно прекращено