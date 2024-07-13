В Армении задержали учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко. В России на нее завели дело о «фейках» про армию после разговора с детьми о войне

Пограничники задержали в аэропорту Еревана учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко, которая уехала из России после того, как на нее завели дело о «фейках» про российскую армию. О задержании Таранушенко «Агентству» рассказали два источника, близких к учительнице.

Таранушенко задержали утром 13 июля перед вылетом из Армении и передали местной полиции, рассказали собеседники журналистов. По их словам, полицейские продержали учительницу 4,5 часа, после чего отпустили под обязательство о явке в местные правоохранительные органы.

Источники издания утверждают, что основанием для задержания учительницы стало то, что МВД России объявило Таранушенко в межгосударственный розыск. Сотрудники полиции Армении обращались с педагогом вежливо и рассказали, что вынуждены сотрудничать с Россией по таким делам. По словам одного из источников, после задержания учительницы полицейские Еревана позвонили российским коллегам.

Близкие Таранушенко связались с правозащитниками в Армении.

Власти разыскивают 65-летнюю учительницу русского языка и литературы из подмосковного города Протвино Наталью Таранушенко по делу о «фейках» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Его возбудили после жалоб родителей учеников Таранушенко. Поводом для преследования послужил классный час «Урок добра», который Таранушенко провела еще в 2022 году. На этом уроке учительница рассказала школьникам про преступления российской армии в Буче, показала несколько роликов из украинских СМИ и назвала вторжение РФ в Украину нарушением международного права.

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