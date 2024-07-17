The Economist: в России заканчиваются запасы оружия советских времен, необходимые для восполнения потерь в войне с Украиной Аналитики считают, что до конца года армия РФ может столкнуться с нехваткой вооружений

Украинский военнослужащий рядом с захваченным танком Т-62, на котором установлена защита от дронов. Донецкая область, 19 июня 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

На третий год полномасштабной войны с Украиной у России начали заканчиваться запасы техники и оружия советских времен, что уже к концу лета может отразиться на интенсивности наступательных действий войск РФ, пишет The Economist.

Как отмечает издание, большинство разведывательных служб (каких именно, не уточняется) оценивают потери России в технике за два года войны примерно в три тысячи танков и пять тысяч бронемашин. По данным OSINT-проекта Oryx, российская армия потеряла не менее 3235 танков (часть из них могла быть отремонтирована и возвращена в строй).

Российские власти неоднократно отчитывались об увеличении объемов производства военной техники. Например, в декабре 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российский военно-промышленный комплекс увеличил выпуск танков в 5,6 раза, поставив армии 1530 новых и модернизированных танков.

В британском Международном институте стратегических исследований (IISS) считают, что около 85% танков, упомянутых Шойгу, были просто сняты с хранения и «приведены в порядок». По данным аналитиков, речь тогда шла преимущественно о советских Т-72, а также о Т-62 и даже нескольких Т-55.

При этом российский Центр анализа стратегий и технологий со ссылкой на источник в Минобороны еще в марте 2023 года писал, что власти планируют произвести «несколько сотен» новых танков типа Т-90М и Т-14, а большую часть из заявленных полутора тысяч составят модернизированные танки типов Т-72 и Т-80. Летом 2024 года OSINT-аналитик, который ведет на ютьюбе канал под именем Covert Cabal, обратил внимание, что с российских баз хранения пропали около тысячи танков Т-80БВ.

Сколько новых танков было произведено с тех пор, неизвестно. Эксперт по оборонной политике России Павел Лузин в разговоре с изданием высказал мнение, что в действительности российский ВПК способен выпускать около 30 полностью новых танков в год. В остальных случаях России приходится прибегать к использованию уже имеющейся на складах техники. Например, в 2023 году украинские военные захватили предположительно новый Т-90М, однако позднее они обнаружили, что его пушка была произведена еще в 1992 году, отмечает The Economist.

По мнению Лузина, трудности России с производством и ремонтом военной техники связаны с нехваткой комплектующих. В частности, в производстве танков уже используются компоненты, например тепловизоры, которые были запасены на 2025 год. Ранее эти комплектующие импортировались из Европы.

Другой серьезной проблемой для России стало производство артиллерийских стволов. По словам Лузина, только у двух российских заводов есть сложные импортные ротационно-ковочные машины (последняя была импортирована в 2017 году), способные производить около 100 стволов для артиллерийских систем и танков в год, в то время как потребность армии в них исчисляется тысячами (из-за потерь и износа).

Сейчас эта проблема решается путем использования стволов, снимаемых со старой техники. OSINT-аналитик Ричард Верекер считает, что таким образом к началу 2024 года российская армия заменила около 4800 артиллерийских стволов. Как долго будет это продолжаться, зависит от состояния примерно семи тысяч оставшихся стволов. При этом журналисты отмечают, что на некоторых участках фронта с высокой интенсивностью использования артиллерии стволы гаубиц изнашиваются быстро и требуют замены раз в несколько месяцев.

Несмотря на трудности с артиллерией, эксперты считают, что для российской армии ключевой остается проблема, связанная с производством и ремонтом танков и бронемашин. По данным IISS, в феврале 2024 года у России могло быть около 3200 танков на хранении, однако аналитик Майкл Джерстад утверждает, что за время войны 70% из них «не сдвинулись ни на дюйм». По его словам, большая часть Т-72 стояла под открытым небом с начала 1990-х годов и, вероятно, находится в очень плохом состоянии.

Павел Лузин и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Александр Гольц считают, что при нынешних потерях запасы пригодных к восстановлению российских танков и боевых машин пехоты на складах достигнут «критической точки истощения» ко второй половине 2025 года.

При этом, если ситуация не изменится, российским войскам, вероятно, придется «изменить свою стратегию на более оборонительную» до конца года, считает Джерстад. По его мнению, признаки этого могут стать заметны уже к концу лета. В частности, они могут выразиться в большей заинтересованности президента России Владимира Путина в достижении временного прекращения огня, говорит Джерстад.

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