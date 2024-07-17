Литва вслед за Латвией запретит въезжать автомобилям с белорусскими номерами

С полуночи 18 июля Литва запрещает въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. Об этом сообщила литовская таможня.

Ограничения распространяются на машины независимо от гражданства их владельца или водителя.

Литовская таможня уточнила, что до 16 августа 2024 года в Литву смогут въезжать зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам Беларуси с действующей визой или видом на жительство, позволяющим въезд в ЕС. При этом за рулем автомобиля должен быть его владелец.

«Легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, должны покинуть Литву до 18 января 2025 года включительно. До этой даты автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в движении по территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в Литве», — говорится в сообщении.

Такое решение таможня Литвы объяснила новым пакетом санкций ЕС против Беларуси.

Запрет не распространяется на автомобили, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и представительства.

Ранее аналогичный запрет ввела Латвия. В эту страну перестали пропускать автомобили, зарегистрированные в Беларуси, с 16 июля. Машинам с белорусскими номерами будет запрещен въезд как через белорусско-латвийскую границу, так и через пограничные переходы между Латвией и Россией.

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