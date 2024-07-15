В Латвию запретили въезжать автомобилям с белорусскими номерами

Власти Латвии с 16 июля перестанут пропускать в страну автомобили, зарегистрированные в Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

Машинам с белорусскими номерами будет запрещен въезд как через белорусско-латвийскую границу, так и через пограничные переходы между Латвией и Россией. Исключения составят лишь транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

Если владельцы машин с белорусскими номерами, пытающиеся пересечь латвийскую границу, откажутся выполнять требования таможенников, может быть принято решение о конфискации транспортного средства, отметили в налоговой службе.

Решение вводится в соответствии с новым пакетом санкций ЕС против Беларуси. В частности, в нем говорится о запрете импорта товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать свои источники доходов, тем самым позволяя стране участвовать в российской агрессии против Украины, пишет Delfi.

Минюст Латвии также разрабатывает законопроект, который запретит транспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси, пребывание в стране, в том числе пересечение границы транзитом. Уже находящиеся в стране машины с белорусскими номерами нужно будет перерегистрировать в Латвии. Автомобили нарушителей будут конфискованы и переданы в пользу Украины.

Аналогичные требования уже действуют в Латвии в отношении автомобилей с российскими номерами. Российским автомобилям разрешено лишь один раз проехать через страну транзитом. Въезд автомобилей с российскими номерами также запрещен на территорию Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши.

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