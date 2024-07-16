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Война Восемьсот семьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
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Главные новости ночи и утра
- В ночь на 16 июля в Курской области после атаки беспилотника загорелся завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Глава региона заявил, что украинский дрон сбросил на территорию предприятия взрывное устройство. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Позже утром еще один украинский коптер сбросил взрывчатку в поселке Теткино — там ранен один местный житель, сообщил Алексей Смирнов.
- Минобороны РФ заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Девять из них сбили в Ростовской области, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Кроме того, один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.
- В ночь на 16 июля под обстрел попала Белгородская область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре мирных жителя. В Шебекино повреждены несколько домов и автомобилей, город частично остался без электричества.
Что еще:
- США поддержат Украину, если она решит позвать на второй саммит мира Россию, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. По его словам, любые решения, связанные с дипломатией, должна принимать только Украина, когда она решит, что последующие дипломатические шаги по отношению к России будут уместны.
- Против основательницы волонтерского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская), помогавшей украинским беженцам, возбудили второе уголовное дело — о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК). Сама Россинская с февраля 2024 года находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, «направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК). Наказание по предъявленной Гейслер статье составляет от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.
- Студентке из Архангельска Олесе Кривцовой, уехавшей из России после возбужденного против нее дела о «повторной дискредитации» армии, аннулировали российский паспорт. Ранее об аннулировании своих паспортов рассказали сооснователи проекта «Омское гражданское объединение» Даниил Чебыкин и Ричард Кинг.