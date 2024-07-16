Война Восемьсот семьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 874-й день полномасштабной российско-украинской войны. В новой хронике «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за боевые действиями и событиями в остальном мире.

Что происходило 15 июля

Война Восемьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Что происходило 15 июля